De vraag van de Spaanse verkiezingen: wordt het ‘Frankenstein’ of ‘Francostein’?

Voor de derde keer binnen vijf jaar tijd moeten de Spanjaarden naar de stembus. In juni werd de conservatieve regering van premier Rajoy naar huis gestuurd met een motie van wantrouwen. De drijvende kracht achter de machtsovername, sociaal-democraat Pedro Sánchez, hield het daarop slechts acht maanden vol. In februari moest hij de handdoek in de ring gooien. Hij kreeg zijn begroting niet door de Kamer.

En dus wacht alweer het stemhokje, waar de Spanjaarden de laatste jaren steeds meer te kiezen hebben gekregen. Want bij de parlementsverkiezingen in 2015 werd de hegemonie van de sociaal-democraten en de conservatieven doorbroken en betraden nieuwe partijen het politieke toneel.

Meer keuze voor de kiezer, maar een stabiele coalitieregering heeft het nog niet opgeleverd. De politieke verhoudingen staan ditmaal nog meer onder druk door verdere versnippering op rechts en het taboe op pacten met de regionationalisten. Deze partijen strijden in het Spaanse parlement voor meer autonomie in de eigen regio.

Kritiek

Nationalistische partijen uit Spanje’s autonome regio’s horen al decennia bij het politieke meubilair van de Spaanse Tweede Kamer. Zowel sociaal-democraten als conservatieven maakten dankbaar gebruik van hun politieke steun. Maar nu zou Sánchez in ruil voor regeringssteun de eenheid van het land in handen van onafhankelijkheidsgezinde Catalanen en Basken leggen, klinkt de kritiek.

Want het Catalaans separatisme houdt de Spaanse politiek nog altijd stevig in zijn greep. In de herfst van 2017 probeerde de regioregering in Barcelona zich af te scheiden van Spanje. Dit leidde tot een diepe politieke crisis. Twee jaar later is de kou nog niet uit de lucht. Landelijke politici buitelen nu over elkaar heen om zich te profileren als de enige echte beschermheer van Spanje’s territoriale eenheid.

Rechts verwijt de afzwaaiende premier Sánchez dat hij Spanje te grabbel gooit door in gesprek te gaan met de Catalaanse separatisten over meer autonomie. Zij staan juist een hardere lijn voor. Vooral de nieuwe rechts-extremistische partij Vox spint garen bij aanhoudende spanningen met de Catalaanse separatisten. Zij willen het systeem van regionale autonomie helemaal afschaffen. Steun heeft de partij daar niet voor, maar overig rechts doet zijn uiterste best om met ronkende nationalistische retoriek niet onder te doen voor de nieuwkomer.