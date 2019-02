De vraag bij de Arabisch-Europese top in Egypte is: wie heeft wie het meeste nodig?

Lichaamstaalvirtuozen zullen hun lol niet op kunnen, zondag en maandag, op de top van de Europese Unie met de Arabische Liga in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh. Wie heeft de dikste ellebogen bij het poseren voor de groepsfoto? Wie lacht naar wie, of keert een ander juist de rug toe?

Het is de eerste keer dat Europese en Arabische regeringsleiders elkaar op het allerhoogste niveau treffen. Premier Rutte is erbij, alsmede de Duitse bondskanselier Merkel en de meeste andere EU-regeringsleiders. Maar ook iemand als de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zal er zijn, omstreden vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Brexit in de woestijn



De Britse pers, goed met woordgrapjes en alliteraties als die is, zinspeelde op een ‘deal in the desert’. Zou premier May tijdens de top in Egypte dan eindelijk de toezeggingen van de EU krijgen die ze nodig heeft om het brexit­akkoord door haar parlement te loodsen? Een hoge EU-functionaris sloeg die hoop vrijdag de bodem in: ‘Er komt geen deal in the desert’. May heeft in de marge van de top nog wel een apart gesprek met EU-raadsvoorzitter Donald Tusk, en wellicht met andere collega-regeringsleiders. Een doorbraak zit er niet in.