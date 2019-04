De voor- en tegenstanders van de EU leven in andere werelden, blijkt op de afterparty van het Maastricht Debat

Aan de ene kant van het Vrijthof dansen en borrelen de internationale studenten, sommigen gewikkeld in Europese vlaggen. Aan de andere kant van het Maastrichtse plein staan de gele hesjes bezorgd toe te kijken. “Ik sta hier voor mijn kinderen en kleinkinderen”.

Er zijn dj’s, bars en grote tv-schermen waar zojuist nog het debat van de spitskandidaten voor de Europese Commissie te zien waren. Argyon Angastinioti, een Cypriotische rechtenstudent, komt met een brede grijns van de bar af. Ze voelt zich opgelucht na het debat: “Er werden een paar zeer goede beloftes gemaakt door de spitskandidaten”. Vooral de nadruk op de rechtstaat sprak haar aan.

Haar Bulgaarse medestudent, Petar Achkov, is het daar roerend mee eens. “Ik ben ook heel blij dat er veel aandacht werd gegeven aan Oost-Europa,” roept hij terwijl hij boven de luide muziek probeert uit te komen. “Vooral voor landen als Roemenië en Bulgarije is het heel belangrijk dat we het over corruptie en armoede hebben in dit debat”. Of we meer Europa nodig hebben? Ja, zeggen beide studenten volmondig. “We moeten naar een verenigd Europa toe,” voegt Petar daaraan toe.

Andere planeet De sfeer aan de andere kant van het plein lijkt van een andere planeet. Weglopend van de Engelssprekende feestvierders, gaat de voertaal over naar het Limburgs. “Ik durf hier niet eens meer in een geel hesje te staan,” zegt Marcellino Hougardij, die inderdaad als enige van de middelbare mannen niet in gele klederdracht staat toe te kijken. “Ik kijk wel uit. Bij Pauw hebben ze laatst een foto van mij gebruikt, uit de context gerukt en me vervolgens neergezet als tuig”. Zijn vriend Robert Kempeners, die zijn eigen schildersbedrijfje in Geleen runt, durft wel nog een hesje te dragen. Hij legt me uit dat ‘de hesjes’ niet eens per se anti-Europa zijn: “De EEG was prima, hoor. Wat we niet goedkeuren is een kleine globalistische elite die alles over ons weet en ons alles kan ontnemen”. Voor hem zijn vooral zijn kinderen en kleinkinderen de beweegreden dat hij hier staat. “Ik wil dat zij ook nog een waardig leven kunnen leiden.” En dat die jonge generatie aan het andere kant van het plein wel van Europa houdt, begrijpt Robert hartstikke goed. “Ja, wat wil je,” verzucht hij. “Die zijn opgeroeid met open grenzen, kunnen overal naar toe reizen in Europa. Logisch dus dat die denken dat de EU goed voor hen is.”

