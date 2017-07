De volkswijken in Venezuela blijven trouw aan de revolutie en president Maduro

"Als de oppositie democratisch is, kunnen ze toch wel toestaan dat een vrij volk zich spontaan en democratisch uit?" Aan de telefoon is Yoel Capriles (58), buurtleider in de volkswijk Catia in Caracas.

Capriles heeft het helemaal gehad met de demonstraties tegen president Nicolás Maduro en de revolutie. "Als ze eens serieus zouden werken, dan hadden ze de harten van de Venezolanen gewonnen en dan waren ze misschien al wel aan de macht geweest."

Capriles behoort tot de fanatieke harde kern van de Bolivariaanse revolutie, genoemd naar de negentiende-eeuwse bevrijder Simón Bolivar. Wijlen president Hugo Chávez startte de omwenteling 18 jaar geleden. Sindsdien stroomden miljarden dollars uit de olie-export naar sociale programma's in de arme wijken. Ten koste van de economie en de democratie. Al bijna vier maanden gaan mensen nu massaal de straat op tegen torenhoge inflatie, schaarste en criminaliteit.

Maar Capriles blijft de revolutie trouw. Namens de Socialistische Partij maakt hij overuren om het vuur in zijn wijk brandende te houden. Met zijn kameraden gaat hij van deur tot deur om zijn buurtgenoten te vertellen dat de sociale programma's op het spel staan.

"De Grondwetgevende Vergadering zal voorkomen dat hier net als in Argentinië en Brazilië een rechtse regering komt, die alle voordelen en rechten die we hebben verworven elimineert", zegt hij.

Tegenstanders van president Maduro worden door de politie hard aangepakt © REUTERS

Omgekeerde wereld Na morgen zal alles beter worden, denkt hij. "De Grondwetgevende Vergadering staat boven de andere instituties en kan dus het parlement aan banden leggen. We willen ook dat ze actie onderneemt tegen oppositieleiders. Zij zijn de vleesgeworden vijanden van de vrede en van het volk." Ook vriend en collega-activist César Villamizar heeft geen goed woord over voor de demonstrerende oppositie. "Het zijn terroristische groepen. Ze hebben zelfs een ziekenhuis in brand gestoken. Ze zeggen verkiezingen te willen, maar wat ze echt willen is een staatsgreep." Volgens Villamizar krijgen de demonstranten honderden euro's betaald van de oppositie om onrust te stoken. "Zodat het lijkt dat het hier in Venezuela chaos is, met plunderingen en doden." Er is veel ontevredenheid door de economische problemen, want die treffen iedereen De oproerpolitie is volgens Capriles niet verantwoordelijk voor de meer dan honderd slachtoffers. "Dat is de omgekeerde wereld. De oppositie blokkeert het verkeer, de politie maakt de weg vrij en wordt aangevallen met molotovcocktails. Wie heeft het over de mensenrechten van de politie?"

Loyaliteit In Petare, een andere grote volkswijk, mobiliseert Ismer Mota zijn buurtgenoten voor morgen. "De oppositie is dom dat ze de verkiezingen boycotten", zegt de 53-jarige ambtenaar. "Ze claimen de steun van 80 procent van de bevolking te hebben, waarom doen ze dan niet mee?" Mota komt net terug van de slotmanifestatie van Nicolás Maduro. De sfeer was 'fantastisch', al viel de opkomst tegen. "Er is veel ontevredenheid door de economische problemen, want die treffen iedereen", weet hij . Precies dat baart Villamizar zorgen. Hij ziet het enthousiasme in de wijk afkalven. "Mensen verliezen het vertrouwen door het voedselprobleem. Ze zien dat het de regering niet lukt een einde te maken aan de economische oorlog." Die oorlog wordt volgens Maduro gevoerd door ondernemers die de economie lamleggen en daarmee schaarste en inflatie veroorzaken. Maar volgens Mota staat de ontevredenheid los van loyaliteit. "Mensen zijn zich ervan bewust dat ze de regering moeten steunen", zegt hij. "Daarom zal er zondag een hoge opkomst zijn. Om de economie te redden, en de vrede." Capriles denkt er ook zo over: "De oligarchie is tegen de revolutie en probeert de verkiezingen te torpederen. Precies daarom gaan wij zondag massaal stemmen."

