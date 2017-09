De vlakheid in onze democratie is een vloek en een zegen

Hij bespeurde noch bij Hillary Clinton, noch bij Donald Trump zelfs maar een aanzet de verbroken verbindingen in de gefragmenteerde samenleving te herstellen. Veeleer droegen deze kinderen van de revoluties uit de vorige eeuw bij aan 'de dood van het idealisme', aldus Brooks, die als gematigd conservatief kan worden beschouwd. Hij is een Republikein die niets met Trump op heeft en terugverlangt naar een kapitalisme dat niet louter een welvaartsmotor is, maar in morele zin appelleert aan hard werken, creativiteit en vertrouwen.

Hoe is in het licht van Brooks' desillusie de stand van zaken in de Nederlandse politiek? De breuklijnen in onze samenleving zijn niet zo diep en scherp als in de Amerikaanse, maar ook hier is sprake van fragmentatie en een onbalans tussen gemeenschap en individu. Kijk naar de verbrokkeling van het politieke landschap dat hiervan een afspiegeling is.

Omgekeerd hebben chris­ten-de­mo­cra­ten nooit roomser willen zijn de paus

Is een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hierop het politieke antwoord? Misschien wel, maar het vooruitzicht van een kabinet op deze, uiterst smalle, basis roept vooralsnog weinig verwachtingen op. De coalitie is opzichtig het residu van een formatie die meer dan ooit een proces van afvinken was - het spiegelbeeld van de vorige formatie, die eerder uitzondering was dan regel.

Grote uitdaging Als Brooks de titels zou lezen van de boeken die de huidige onderhandelaars in de campagne hebben uitgebracht, zou hij niet teleurgesteld zijn. 'Hoop in een verdeeld land' (Segers), 'Tegen het cynisme' (Buma), 'Optimist in de politiek' (Pechtold). De grote uitdaging van dit moment, schreef hij, is het weefsel te herstellen van een samenleving die uiteen is getrokken door egoïsme, cynisme, wantrouwen en zelfbeschikking. Kansen genoeg dus. Op dat laatste punt echter, de autonomie van het individu, zit de spanning, inherent aan elke liberaal-christelijke coalitie. De CDA/VVD-kabinetten onder Van Agt en Lubbers hebben laten zien dat die spanning oplosbaar is. De liberalen in de VVD dragen in hun ransel meer dan een paar ons conservatisme mee en ze zijn ook pragmatisch genoeg om tot een vergelijk te komen. Omgekeerd hebben christen-democraten nooit roomser willen zijn de paus (al zou dat nu misschien wenselijk zijn) en heeft het behoud van invloed (en macht) altijd meegespeeld.

Verbinden De moeilijkheid nu is dat er met D66 en ChristenUnie partijen meedoen die in kwesties van individuele autonomie versus gemeenschap geharnaster, ja, idealistischer zijn. Aanvankelijk leken de verschillen zelfs een struikelblok. Voor D66 komt erbij dat ze zich in de cultureel conservatieve omgeving van deze coalitie ongemakkelijk voelt en juist in zaken die aan de zelfbeschikking raken haar profilering zoekt. In ons stelsel is het persoonlijke element lang niet zo beslissend als in de VS In dat opzicht is de partij typisch een product van de jarenzestigrevolutie, zoals de christelijke partijen in de recente geschiedenis veel meer voor de contrarevolutie staan. De vraag is dus of de huidige voorlieden in staat zijn deze politieke erfenissen met elkaar te verbinden. Brooks vestigde zijn hoop op de generaties die na de babyboomers kwamen. De (bijna) zeventigers Clinton en Trump achtte hij niet in staat de 'higher angels of our nature' aan te spreken, ons betere ik. Ook in dit opzicht beantwoorden onze politieke aanvoerders, allen rond de vijftig, aan zijn voorwaarde. Drie van hen waren nog kleuters en Gert-Jan Segers was nog niet eens geboren, toen Hillary Rodham in 1969 haar eerste grote, zeer idealistische, rede uitsprak op het Wellesley College in Massachusetts. Brooks zocht vorig jaar in haar campagnetoespraken vergeefs naar de morele drijfveren van toen. Bovendien was ze in zijn ogen niet bij machte op gevoelsmatig niveau een klik met de natie te maken.

Vlakheid is de rem In ons stelsel is het persoonlijke element lang niet zo beslissend als in de VS, al helemaal niet nu er geen grote partijen meer zijn en niemand nog zijn stempel op de politiek kan drukken, zoals dankzij haar sterke electorale machtsbasis Angela Merkel in Duitsland. Brooks zou dus ook hier teleurgesteld raken. Onze coalitiekabinetten hebben door het zoeken van de grootste gemene deler in de formatie bijna per definitie een vlak profiel. Die omstandigheid komt al snel in mindering op ambitie en zeggingskracht, maar hoe onbevredigend dat ook is, het voorkomt dat je van het ene uiterste (Obama) in het andere uiterste (Trump) terechtkomt. Ik zie wel de meerwaarde van het idealisme van Segers, maar vrees het idealisme van Baudet. De vlakheid is de rem die je in onze democratie voor lief moet nemen.

