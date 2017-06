De verstrengelde belangen van president Trump

Als de ambassade van Koeweit een zaal huurt in het Trump International Hotel, vlakbij het Witte Huis, is dat dan een goede deal of een schending van de grondwet? Een kleine 200 Democratische leden van het Amerikaanse Congres denken het laatste en leggen die vraag voor aan de rechter.

Lees verder na de advertentie

Eerder deze week klaagden de hoofdstad Washington DC en de aangrenzende staat Maryland Trump al aan

Ze vinden dat Donald Trump, omdat hij nog steeds eigenaar is van dat hotel en vele andere objecten in binnen- en buitenland, doorlopend de 'emolumenten-clausule' uit de grondwet schendt. Die verbiedt de president om 'enig geschenk, salaris, betrekking of titel aan te nemen van enige koning, prins of buitenlandse mogendheid, zonder toestemming van het Congres.'

De afgevaardigden en senatoren zijn niet de eersten die Trump voor de rechter brengen. Eerder deze week klaagden de hoofdstad Washington DC en de aangrenzende staat Maryland hem aan.

En ook de actiegroep, 'Burgers voor verantwoordelijkheid en ethiek in Washington', afgekort 'Crew', heeft een beroep gedaan op het emolumentenverbod.

Of de rechter de 196 Congresleden be­lang­heb­ben­den vindt, staat nog te bezien.

Het is dus goed mogelijk dat het verbod, na 230 jaar zonder controverse, door een rechter en uiteindelijk het hooggerechtshof een scherpe, moderne definitie krijgt. Maar zeker is dat niet, want wie erover tegen de president wil procederen, moet aantonen dat hij in zijn belangen is geschaad.

Of de rechter de 196 Congresleden belanghebbenden vindt, staat nog te bezien. Hij kan concluderen dat een meerderheid van het Congres kennelijk geen probleem heeft met de situatie. Een rechtszaak die wordt aangespannen door het hele Congres, zou dan meer kans maken. Maar dan moeten de Republikeinen meedoen, en Trumps partijgenoten kijken wel uit.

Washington en Maryland zeggen dat ze in hun belangen zijn geschaad omdat Trump de bedrijven binnen hun grenzen oneerlijke concurrentie aandoet. En Crew voert aan, dat Trumps geheimzinnigheid rond zijn buitenlandse zaken de organisatie veel werk bezorgt. Het in de gaten houden of alles in Washington wel 'verantwoordelijk en ethisch' verloopt, is dan immers veel moeilijker.

Tekst loopt door onder afbeelding

Trumps honden © Chantal van Wessel

• Hij heeft het allemaal aan de Russen te danken Lang wees Donald Trump het idee af, maar de conclusies van zijn inlichtingendiensten laten weinig ruimte voor twijfel: Rusland probeerde vorig jaar door het verspreiden van zowel verzonnen als ware (gehackte) informatie de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, ten gunste van Trump. Een speciale aanklager, Robert Mueller, onderzoekt of mensen uit Trumps omgeving daaraan medeplichtig zijn. Of hij Trump zelf verdenkt, is nog onbekend. Het Rusland-onderzoek bedreigt Trump op twee manieren: het kan vertrouwelingen uit zijn omgeving verwijderen, zoals gebeurde met veiligheidsadviseur Michael Flynn. En het kan de glans van zijn overwinning op Hillary Clinton verder doen verbleken.

• Hij had die directeur van de FBI beter niet kunnen ontslaan Toen Trump in mei de directeur van de FBI ontsloeg, hoopte hij daarmee 'de druk weg te nemen', zo zei hij een dag later tegen de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov. James Comey had tot dan toe de leiding van het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen - een inmenging waarover Trump Lavrov niet eens de les las toen hij de kans had. Niemand weet of de president misschien diep in de schulden zit Trumps vriendelijke houding tegenover Rusland, en het ontslag van Comey, overtuigden velen ervan dat Trump iets te verbergen heeft. Zelfs als hij persoonlijk brandschoon is, zou het kunnen zijn dat hij medewerkers uit de wind houdt. Speciaal aanklager Robert Mueller doet daarom ook onderzoek naar 'belemmering van de rechtsgang'.

• Hij mag geen zaken doen met andere regeringen Trumps zoons Eric en Donald hebben de leiding overgenomen van The Trump Organization, maar het bedrijf is nog steeds van hem, en de boeken zijn niet opengegaan. Niemand weet daardoor of de president misschien diep in de schulden zit bij - om maar iets te noemen - een Russische staatsbank. En door klant te worden bij een hotel of golfterrein van Trump kunnen buitenlandse regeringen de president eenvoudig geld toestoppen. Maar volgens de grondwet mag dat niet. Op basis van dat 'emolumenten-artikel' zijn er verscheidene rechtszaken tegen hem aangespannen.

• We hebben hem horen schelden op moslims Een van Trumps eerste beleidsdaden was een tijdelijk verbod op de komst van vluchtelingen, en van burgers uit zeven voornamelijk door moslims bewoonde landen. Rechters blokkeerden het, omdat het overhaast was uitgevaardigd, en omdat het gezien Trumps uitspraken vooral tegen moslims gericht leken. Een tweede versie, zorgvuldiger opgesteld, voor zes landen, trof hetzelfde lot.

• De wereld warmt op en dat mag hij niet ontkennen Dat Trump het klimaatakkoord van Parijs opzegde, heeft vooral symbolische waarde; hij had ook zonder dat het klimaatbeleid kunnen uithollen. Daar is zijn regering ook mee bezig, onder andere door regels in te trekken over uitstoot van centrales en benzineverbruik van auto's. Tegen dat voornemen heeft een aantal staten (waar Democraten aan de macht zijn) beroep aangetekend. Ook heeft Trump van Obama een rechtszaak geërfd die 21 jonge mensen aanspanden met een beroep op de grondwet. Lees ook: Aan regeren komt Trump nog niet toe

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.