De vele gezichten van Petro Porosjenko

Terwijl het vermogen van de president wordt geschat op een kleine miljard euro leidt de bevolking onder ‘acute armoede’, zoals Marinowitsj het omschrijft. Momenteel doet een meme de ronde op internet met een veelzeggende statistiek: van het minimumpensioen in Oekraïne, dat 1500 grivna, ofwel 50 euro bedraagt, koop je vijf Kievse taarten in de winkel van de president.

Uit een analyse van het internationale journalistieke platform Bne IntelliNews in 2017 bleek dat al Prosjenko’s bedrijven klant zijn van de International Investment Bank, ook wel ‘de bank van de president’ genoemd omdat Porosjenko zelf 60 procent van de aandelen bezit. “Bewijs van illegale praktijken is er niet, maar uitgerekend deze bedrijven winnen een gruwelijke hoeveelheid aanbestedingen”, concludeerden de onderzoekers.

“Porosjenko is een leider van de oude stijl”, stelt Marinowitsj. “Oekraïne verdient politici met leiderschapskwaliteiten, die bereid zijn basale democratische procedures te eerbiedigen. Als er een betere kandidaat was zou ik die steunen.”

Wrang was dat de president in augustus 2014 tekende voor de brievenbusfirma, het moment dat Oekraïense soldaten met honderden tegelijk sneuvelden in het oosten van Oekraïne. Ook had hij zijn kapitaal niet opgegeven bij de inkomensdeclaratie die was bedoeld om corruptie van hooggeplaatsten tegen te gaan. “Een flagrante overtreding van de wet”, oordeelde corruptiewaakhond Transparancy International.

De deceptie kwam in 2016, toen Porosjenko prominent naar voren kwam in de zogeheten Panama Papers, een omvangrijk gegevenslek waarmee onthuld werd welke wereldleiders geld overzee wegsluizen om te profiteren van een aantrekkelijk belastingtarief. Oekraïense onderzoeksjournalisten ontdekten de kopie van Porosjenko’s paspoort bij de registratie van Roshen op de Maagdeneilanden: hij bleek nog altijd de enige aandeelhouder.

Naast Roshen is de president de voornaamste belanghebbende van bedrijven in de autoindustrie, een busproducent, suikerfabrieken en een scheepswerf. “Porosjenko is allereerst zakenman. Hij doet wat hem goeddunkt en zit niet te wachten op adviezen”, zegt Myroslav Marinowitsj, publicist en vicerector van de Katholieke Universiteit in de West-Oekraïense stad Lviv, die Porosjenko meermaals ontmoette.

Dat Porosjenko een oligarch was met een keur aan bedrijven en een eigen tv-kanaal wisten de Oekraïners toen ze op hem stemden. Maar hij had de Majdanrevolutie gesteund en nadat Rusland de Krim bezette, in maart 2014, was er geen alternatief voor de ervaren politicus uit het Midden-Oekraïense Vinnitsja.

‘Chocoladekoning’ Petro Porosjenko beloofde zijn snoepfabriek te verkopen, maar tijdens zijn regeerperiode breidde hij zijn zakenimperium alleen maar uit. “Als ik gekozen word begin ik met een schone lei”, sprak hij enkele weken voor zijn verkiezingswinst in 2014 tijdens een interview met het Duitse dagblad Bild. “Als president richt ik me volledig op het welzijn van het land en verkoop ik Roshen.” Hij deed het niet. De winkels van het bedrijf van de president hebben vestigingen in het hele land, waar suikertaarten en repen chocola je vanuit de etalages tegemoet blinken.

De opperbevelhebber

Toen Porosjenko aantrad was het leger ongemotiveerd en onderbetaald, maar nu, vijf jaar later, heeft Oekraïne een kwart miljoen goed getrainde contractsoldaten. Niet voor niets is het leger het speerpunt van de campagne van de president.

Graag kruipt Porosjenko in de rol van oppercommandant van het leger, waar dan ook regelmatig reden toe is. Zoals afgelopen november, toen de Russische kustwacht nabij de Krim een Oekraïense sleepboot van de marine ramde en op de bemanning schoot. De president riep een gedeeltelijke staat van beleg uit en hield in camouflage-uniform toezicht op militaire oefeningen op het strand.

Porosjenko heeft wel iets om op terug te kijken. Zo ontvangen de militairen inmiddels een fatsoenlijk salaris van zo’n 20.000 grivna, ofwel 600 euro per maand. “Dat is een geweldig inkomen voor een doodgewone dorpeling”, zegt Viktoria Miloetina, die naast haar werk als dokter ook actief is in de vrijwilligersbeweging in de Oost-Oekraïense stad Charkov. Deze ‘volunteri’ zijn met duizenden en zamelen geld in om voedsel, medicijnen en uniformen te kopen voor soldaten en kennen de situatie in het leger goed.

Vijf jaar later vallen er nog wekelijks doden aan beide kanten van een bevroren front

Toch is Miloetina bezorgd. “Vrijwilligers houden het nu al vijf jaar vol. Dat is heel moeilijk.” De aanvankelijke belofte van Porosjenko dat hij snel orde op zaken zou stellen in Oost-Oekraïne is grootspraak gebleken. “De anti-terroristische operatie zal niet maanden duren. Het zou een kwestie van uren moeten zijn”, zei de president toen hij het leger oostwaarts liet optrekken om de door Rusland gesteunde milities te bevechten. Vijf jaar later vallen er nog wekelijks doden aan beide kanten van een bevroren front. “Veel van ons steunen Porosjenko niet meer”, zegt Miloetina.

Poroshenko in 2018 op bezoek bij een trainingscentrum van het leger. © EPA

De dokter verwijst ook naar het corruptieschandaal dat enkele weken geleden naar buiten kwam. Dat bedrijven van de president geld verdienen aan de oorlog was al bekend: zo produceert zijn autofabriek voertuigen voor de Nationale Garde. Vorige maand onthulden onderzoeksjournalisten dat de zoon van Porosjenko’s meest nabije zakenvriend, die de president benoemd had tot vicedirecteur van de Nationale Veiligheidsraad, op kosten van een staatsbedrijf militair materiaal importeerde – nota bene uit Rusland – tegen veel te veel geld.

Weliswaar onthief Porosjenko als reactie zijn zakenpartner van zijn taken, verder onthoudt hij zich halsstarrig van commentaar. “De defensiesector is doordrenkt van corruptie”, zegt Viktoria Miloetina. “En veel soldaten kijken daar Porosjenko op aan. Ze geloven niet meer in hem.”