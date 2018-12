De veenbrand is nog steeds niet gedoofd

Het protest is eigenlijk tegen alles gericht en Mark Rutte wordt nog net niet verweten dat die zomer van 2018, waar maar geen einde aan leek te komen, alsnog is overgegaan in een trieste herfst.

Per journalist, die de paar demonstranten in Nijmegen, Maastricht of Den Haag naar de redenen van het protest vroeg, werd de lijst grieven langer. Uiteraard hoorde Europa daarbij, maar het ging ook over armoede, het basisinkomen, vaccinaties, koopkracht, de pensioenen, over van alles en nog wat.

Oorlogsgebied

Toch is een meewarige lach niet de geijkte reactie op een inderdaad wat amateuristische en wellicht kansloze poging om de veel indrukwekkender protestacties in Frankrijk te imiteren. Niet dat het nu voor de hand ligt dat het op enig moment wel zal lukken Frankrijk na te bootsten en de PC Hooftstraat in Amsterdam of het Noordeinde in Den Haag net als de Champs-Elysées om te toveren in oorlogsgebied. Wel omdat het het zoveelste bewijs is dat de veenbrand die ergens rond de eeuwwisseling werd ontstoken nog altijd voortwoekert: je bent ergens net het vuur de baas en verderop komt het vuur weer boven de grond.

De grieven gaan alle kanten op, dat is waar, maar de concrete klacht is ook minder relevant dan het feit dat er een klacht is. Dit weekeinde gingen een paar honderd mensen, gestoken in gele hesjes (in Nederland, in tegenstelling tot Frankrijk, ben je niet verplicht die in de auto te hebben) de straat op. Dat aantal is echter minder relevant dan dat de grieven al bijna twintig jaar een zelfde karakter hebben.

Ze zijn samen te brengen onder de noemer ‘Terug naar de gemeenschap die we vroeger vormden’. Toen we nog tevreden waren met wat we hadden, toen je je buurman nog kende en toen het ziekenfonds nog voor je zorgde. De klacht is een mengeling van in cultureel opzicht een hang naar de jaren vijftig en in materieel opzicht de uitgebreide verzorgingsstaat, zoals die tot het einde van de jaren zeventig bestond.

Juist met die algemene noemer kan de politiek helemaal niets, hoezeer bewegingen als die van Wilders of de als volksvertegenwoordiger volstrekt disfunctionerende Baudet ook beweren dat dat heel goed kan. De tijd terugdraaien als politiek doel is illusies verkopen met het oog op korte termijngewin.