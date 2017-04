De vakantieweek werd een obessie voor de volgers van de formatie

De week werd in allerlei berichten belangrijker en zwaarwichtiger. De partijen zouden hom of kuit moeten geven voor de vakantie. Je gaat niet op vakantie om vlak daarna de onderhandelingen te verlaten. Als ze met vakantie gaan dan is dat een teken dat er in elkaar geïnvesteerd wordt. Berichten met deze strekking volgden elkaar meer en meer op.

Speculeren

Waar het op was gebaseerd? Niemand die het weet. Het gaat aan het Binnenhof wel vaker zo. Journalisten en woordvoerders (Kamerleden laten zich in deze onderhandelingstijden minder vaak zien) speculeren er lustig op los, bij gebrek aan echt inhoudelijk nieuws respectievelijk omdat het hen verboden is iets inhoudelijks te zeggen. En als een woordvoerder dan niet tegenspreekt dat, naarmate de dag van de (kleine) vakantie dichterbij komt, zaken met de dag gewichtiger worden dan is daarmee een nieuwe realiteit geschapen. Er was de laatste dagen zelfs sprake van dat er mogelijk een Rubicon zou worden overgestoken, in weerwil van het feit dat geen enkele van de onderhandelaars, zoals Caesar, een leger bij zich had en er al helemaal geen plannen zijn om Rome te veroveren.

Het is de dynamiek in de contacten tussen media en politiek. En, wat woordvoerders ook beweren, ondanks het feit dat het gaat om een journalistieke uitvinding, het heeft uiteindelijk ook effect aan de onderhandelingstafel. Welk effect is echter niet zo gemakkelijk aan te geven. Maar ga er maar vanuit dat, waar het beeld dat van zaken door media wordt geschapen van doorslaggevend belang is, dat ook hier geldt.

Na 2021 is al dat geld nog niet voldoende om de door de vergrijzing en andere extra uitgaven allemaal op te vangen

De onderhandelaars en de informateur dragen zelf ook maar al te graag actief bij aan het beeld dat moet blijven hangen over de formatie. Zowel informateur Edith Schippers als VVD-onderhandelaar Mark Rutte verklaarden deze week dat het af en toe heus wel knettert aan de onderhandelingstafel. Een volkomen nietszeggende mededeling, maar de buitenwacht moet vooral niet gaan denken dat het allemaal pais en vrêe is. Of de compromissen nu gemakkelijk gesloten worden of niet, het beeld dient te zijn dat alles voor de poorten va de hel wordt weggesleept.

In de jaren negentig ging VVD-onderhandelaar Frits Bolkestein zo ver dat hij de onderhandelingen over wat later Paars I zou worden afbrak om toch vooral de indruk te wekken dat samenwerken met socialisten liberalen heus niet zo gemakkelijk afging.