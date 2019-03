De Utrechtse fietssnelwegen: een project van de lange adem

Hij heeft er al minstens een uur over gepraat, maar in de buurt van Den Dolder ligt er opeens zo’n stukje. De brede strook asfalt door het bos is nu nog maar een fragment van een heuse snelfietsroute. Maar het laat zien wat zo’n echte verbinding zou kúnnen betekenen.

Henk van Rooijen, de voorzitter van het Utrechts Fiets Overleg (Ufo), hoopt dat dit stukje over een paar jaar onderdeel zal zijn van de F28, de eerste provinciale snelfietsroute van Amersfoort naar Utrecht. Hij doet er in ieder geval alles aan de provincie zover te krijgen. Gisteren is een intentieverklaring getekend door alle gemeenten die op het traject liggen, zodat de provincie aan de gang kan. Met Van Rooijen op de schouder als kritische meedenker.

Welke eisen worden gesteld aan de be­weg­wij­ze­ring, aan de verlichting, hoe zit het met de belijning en welke kwaliteit moeten de bermen hebben? Henk van Rooijen, Utrechts Fiets Overleg

De snelle verbinding ligt er voorlopig nog niet, maar Van Rooijen is te spreken over het veranderde klimaat op dit onderwerp. “Voorheen waren fietsvoorzieningen en snelfietsroutes altijd leuke speeltjes voor alternatieve types, maar tegenwoordig is de fiets een serieus onderdeel van de oplossing van een mobiliteitsprobleem.” Zelfs de VVD is inmiddels om, zegt hij.

Forensen Is Drenthe Nederlands fietsprovincie als het om toeristisch verkeer gaat, Utrecht is koploper waar het forensenverkeer betreft. Met de ­universiteit in de stad en grote instituten in de nabije omgeving. In de snelst groeiende provincie van ­Nederland bestaan de regionale vervoersbewegingen nu voor 10 procent uit fietsverkeer. Dat moet in korte tijd 20 procent worden. “De fiets wordt niet alleen als ­oplossing voor de files gezien, maar gebruikers weten ook dat ze er gezond bij blijven én dat ze op de fiets geen schadelijke stoffen uitstoten.” Daar komt de sterke groei van het aantal e-bikes nog eens bij. Met een hulpmotor liggen werk en wonen steeds dichter bij elkaar, zo lijkt het. De gemeenten en de provincie zijn nu aan zet om voorzieningen te ­treffen. Utrecht mag dan koploper in forensenverkeer zijn, als het om snelfietsroutes gaat, zit de provincie in de achterhoede. Steden als Den Haag en Amsterdam, maar ook Zwolle, Groningen en zelfs Assen lopen voor. Daarom voedt Ufo de provincie gevraagd en ongevraagd met advies. “Forenzen willen kunnen doorfietsen. Snelfietsroutes moeten dus breed zijn, een goed oppervlak hebben zonder hobbels door onderliggende boomwortels, en gebruikers willen niet te lang wachten voor verkeerslichten. Een snelfietsroute pal langs een provinciale weg is geen ­optie: fietsers willen de kortste routes, maar wel gescheiden van autoverkeer en door een zo mooi mogelijke omgeving. Die kansen zijn er ook.” Van Rooijen heeft de route van zijn woonplaats Amersfoort naar Utrecht eindeloos verkend en het traject zit in zijn hoofd. Nu de provincie nog. Die heeft al een ‘Regionale fietsstructuur’ gepresenteerd, en gisteren het ‘Realisatieplan fiets’, wat al weer wat concreter wordt, maar het geduld van de enthousiaste leden van de Werkgroep Fiets wordt aardig op de proef gesteld. “Dit is een traject van de lange adem”, en dan doelt Van Rooijen op de bestuurlijke weg, niet op het nieuwe fietspad.

Geen blauwdruk Het ís ook ingewikkeld voor bestuurders en uitvoerders. “Er is geen blauwdruk voor fietspaden, zoals die er voor provinciale autowegen wel is. Welke eisen moeten er worden gesteld aan de bewegwijzering, aan de verlichting, hoe zit het met de belijning en welke kwaliteit moeten de bermen hebben?” Ga er maar aan staan. Volgens gedeputeerde Dennis Straat (VVD) is het ontwerp en het tracé niets eens zozeer het probleem, maar wel het grote aantal partijen dat meedoet. “Provinciale autowegen zijn eigendom van de provincie, maar de snelfietsroutes vooral van de gemeenten. Als provincie zitten we vooral in de rol van regisseur, en we proberen de ­gemeenten te verleiden tot medewerking door 65 procent van de ­financiering over te nemen. Voor in totaal zeven routes gaat het dan om 40 miljoen euro. Dat is niet niks. De eerste route moet er wat ons betreft over drie jaar liggen.” Na de aanleg doemt de volgende vraag al op: mogen er ook bromfietsen op die lekkere, snelle rechte paden zonder hinderlijke verkeerslichten? “Liever niet”, zegt Van Rooijen. Dan wat diplomatieker: “In de stad in ieder geval niet, maar buiten de bebouwde kom zal dat onvermijdelijk zijn.” Gedeputeerde Straat zegt uit te gaan van de landelijke wetgeving, die brommers toestaat. “Aan ons de taak om de paden breed genoeg te maken, zodat er ten minste ruimte is om zonder ongelukken in te ­halen.”

Utrechtse verkiezingen gaan over mobiliteit Mobiliteit is een heikel onderwerp in Utrecht, door de problemen met de Uithoflijn. De tramverbinding tussen centrum en universiteit is fors duurder en wordt veel te laat opgeleverd. De lijn kostte vorig jaar het hoofd van verkeersgede­puteerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. VVD’er Dennis Straat verving haar. Zijn partij (9 ­zetels) bestuurt met CDA (6), GroenLinks (4) en D66 (9).

