De uitslag: Turkije nu nog minder stabiel

Zo heeft de oppositie de uitslag nu al ongeldig verklaard. De voornaamste klacht is dat de Turkse kiesraad op het laatste moment besloot om stembiljetten zonder officieel zegel toch mee te tellen, wat tot fraude kan hebben geleid. Volgens de kiesraad was dat besluit nodig omdat veel medewerkers van stemlokalen, die doorgaans meerdere politieke partijen vertegenwoordigen, vergeten waren het zegel te gebruiken.

Een nieuw referendum lijkt uitgesloten, maar de oppositie zal er alles aan doen om de uitslag als niet-legitiem te laten verklaren. Zo heeft oppositiepartij CHP al aangegeven de resultaten aan te vechten bij het constitutioneel hof en zonodig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Grote steden

Nog een teleurstelling voor de regering: in Istanbul, Ankara, Izmir en veel andere grote steden won de nee-stem. Het feit dat de ingrijpende grondwetswijziging niet wordt gesteund door het economische, politieke en culturele hart van Turkije, is een recept voor instabiliteit op de langere termijn.

Dat het ja-kamp toch won, lag mogelijk aan twee opvallende groepen­­ stemmers. Zo lijkt Erdogan een kleine comeback te maken onder de Koerden. Waar de AKP tijdens de parlementsverkiezingen van november 2015 in de meeste Koerdische provincies niet meer dan 30 procent van de stemmen haalde, was het aantal ja-stemmers daar nu duidelijk hoger.

In de tussentijd is de Koerdische oppositiepartij HDP dan ook keihard aangepakt door de regering. Maar het is ook mogelijk dat een groeiend aantal Koerden simpelweg uitgeput is door de bloedige strijd tussen Ankara en de gewapende Koerdische PKK, met wie de HDP in verband wordt gebracht.

Daarnaast kan Erdogan vooral de Turken in de Europese Unie bedanken. Rond 63 procent van hen stemde voor de grondwetswijziging, in Nederlands zelfs 71 procent. Dat laatste heeft vrijwel zeker te maken met het Nederlandse optreden tijdens­­ de diplomatieke crisis met Turkije. Turkse kranten schreven dat Europa een lesje is geleerd.