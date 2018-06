De Tweede Kamer wil verbod op genderdiscriminatie expliciet in de wet

Transgendermensen, die zich niet thuis voelen bij het geslacht waarmee ze geboren zijn, en interseksepersonen, die niet in het biologische man/vrouw-hokje passen, worden op hun werk, sportclub of op straat vaak gediscrimineerd. Ze zijn ook vaker werkloos dan gemiddeld, blijkt uit onderzoek.

Discriminatie op grond van geslacht is al verboden, maar de initiatiefnemers willen aan de discriminatiegronden in de Algemene wet gelijke behandeling 'geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie' toevoegen. Hoe masculien of feminien of anders iemand zich voelt, uitdrukt of kleedt mag geen reden tot discriminatie zijn.

De Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) hopen zo de rechtszekerheid van deze groepen te verbeteren en onbegrip en onzekerheid te verminderen. Al in 2013 gaf het College voor de Rechten van de Mens aan te twijfelen of de huidige anti-discriminatiewetgeving op dit punt voldoet.

Discriminatie is al verboden. De VVD dringt er daarom op aan vooral de handhaving te verbeteren

Betere handhaving Toch is onduidelijk of die groepen met deze wetswijziging eerder hun recht kunnen halen dan nu. Discriminatie is immers al verboden. De VVD dringt er daarom bij de minister op aan vooral de handhaving te verbeteren. Toch steunt de regeringspartij het voorstel, uit zorg over het achterblijven van transgender- en interseksepersonen op de arbeidsmarkt, en het gebrek aan acceptatie. Ook de SP is voor, maar ziet het vooral als symboolwetgeving' "We maken ons meer zorgen om concrete problemen, zoals de lange wachttijden in de zorg voor transgenders", zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. "Zij moeten soms anderhalf tot twee jaar wachten op een operatie. Dat moet terug naar dertien weken." Eén op de tweehonderd personen in Nederland wordt geboren met biologische geslachtskenmerken die niet absoluut vrouwelijk of mannelijk zijn te noemen. Transgenderpersonen die via hormonen of een operatie hun lichaam willen aanpassen aan hun gevoel, maken minder dan 1 procent van de bevolking uit.