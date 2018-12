De Tweede Kamer vergadert op Pakjesavond niet, mits de Kamerleden zich beheersen

‘Elke 5 december klinkt de vraag:

Kunnen we op tijd naar huis vandaag?

Of duurt het debat tot middernacht,

terwijl thuis de zak met pakjes wacht?’

Het was niet slechts een grappig bedoeld gedicht dat de Kamervoorzitter heeft rondgestuurd. De boodschap is bloedserieus. Arib windt zich al tijden op over de op drift geraakte Kamer. Elke week buitelen de politici over elkaar heen om over allerlei onderwerpen vragen te stellen en debatten aan te vragen. Het aantal ingediende moties is bijna niet meer tellen.

Niet zelden zit tussen het aanvragen van een debat en het moment dat het daadwerkelijk wordt gehouden meer dan een jaar

Albanese bendes Kijk bijvoorbeeld naar het overzicht met aangevraagd debatten, waarvoor in de agenda nog geen plek is. Ze gaan over ‘Albanese bendes’ in Nederland, over ‘risicovloeren in gebouwen’, over ‘ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen’. De lijst bevat ongeveer tweehonderd debatten. Niet zelden zit tussen het aanvragen van een debat en het moment dat het daadwerkelijk wordt gehouden meer dan een jaar. De term ‘spoeddebat’ is niet voor niets afgeschaft. Vorige maand begon de Kamer om 23.00 uur ’s avonds aan een debat over het klimaatakkoord. Einde: 03.03 uur. Vervelend voor de Kamerleden, vindt Arib, maar vooral voor het personeel. Zij hebben niet om nachtelijke sessies gevraagd. De bodes en beveiligers willen woensdag ook graag op tijd naar huis voor het sinterklaasfeest. Zij zijn afhankelijk van de vraag of Kamerleden zich deze dagen kunnen inhouden. Arib wil woensdag om 17.00 uur de tent sluiten. Maar: ‘Hoeveel ik ook van jullie houd,

Ook dit 5 decemberschema is onder voorbehoud’.

