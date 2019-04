De Tweede Kamer blijft erbij: terughalen van kinderen én ouders is geen optie

De meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat mensen die uitreisden om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat, terugkeren naar Nederland. Als dat betekent dat ook hun kinderen achterblijven in het onveilige gebied, dan moet dat maar, zegt VVD-Kamerlid Antoinette Laan. “Dat is naar om te zeggen, want die kinderen hebben er niet voor gekozen. Maar hun ouders wel.” Het scheiden van moeder en kind is geen optie, tenzij ouders daar nadrukkelijk toestemming voor geven.

Onveilig

De situatie in en rond de kampen is onveilig, blijkt wederom uit de dood van de driejarige Soumaya. Zij is de dochter van Angela B. uit Soesterberg, die in 2014 naar Syrië vertrok. Soumaya raakte twee weken geleden gewond bij een bombardement in Baghouz, één van de laatste bolwerken van IS. Donderdag bezweek zij in het Koerdische kamp Al-Hol aan haar verwondingen, waar zij inmiddels was aangekomen met haar moeder en haar broertje. In Koerdische kampen in Syrië bevinden zich zo’n 65 kinderen met één of twee van hun ouders. Dit aantal loopt op.

De dood van het meisje maakt de noodzaak nog schrijnender Joël Voordewind, Tweede Kamerlid (ChristenUnie)

Het incident vergroot de urgentie om een oplossing te vinden voor de kinderen, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Ons standpunt blijft daarbij dat het kabinet alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de jihadi’s onder hun gerechtigde straf uitkomen, of ongecontroleerd naar Nederland kunnen reizen. Het kabinet is daarin te afwachtend.” Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van de keuzes van hun ouders, zegt Sjoerdsma.