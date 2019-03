De treinen staan maandag 66 minuten stil in het kader van acties voor een lagere pensioenleeftijd

Onder meer treinpersoneel, buschauffeurs, leraren en schoonmakers leggen vandaag 66 minuten het werk neer. Daarna gaan ambulances en brandweerauto’s in een stoet met 66 kilometer per uur naar Den Haag. De leden van vakbonden FNV en CNV willen het kabinet zo duidelijk maken dat de pensioenleeftijd te snel oploopt. Wat zijn hun kansen op succes?

De bonden bepleiten dat iedereen die in de komende vijf jaar 66 wordt, dan kan stoppen met werken. Het is hun inzet voor nieuwe onderhandelingen over een ander pensioenstelsel. De werkgevers gaven een paar weken geleden een boodschap af. Zij vinden dat mensen met een zwaar beroep eerder moeten kunnen stoppen met werken en menen dat het kabinet de kosten daarvan moet betalen.

Zelf plannen maken

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken wil graag een akkoord met vakbonden en werkgevers, maar zei eerder dat hij zelf plannen voor een nieuw pensioenstelsel zou maken, als de eisen van de vakbonden te hoog zijn.

De vakbonden liepen in november weg van de onderhandelingstafel. Kabinet en bonden waren het vrijwel eens over een nieuw stelsel, maar over een aantal aangrenzende thema’s was geen overeenstemming. Die gingen over pensioen voor zzp’ers, de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting en eerder stoppen voor mensen met zware beroepen.

In het compromis van het kabinet hadden de vakbonden geen vertrouwen. Het wantrouwen is gevoed door ervaringen uit het verleden. Eerder, in 2011, kwam de politiek afspraken niet na: de AOW-leeftijd zou in 2020 naar 66 jaar gaan, maar dat gebeurde veel eerder. Van het beloofde vervroegde pensioen voor mensen in zware beroepen werd niks meer vernomen.

De bonden denken betere papieren te hebben na de verkiezingen van deze week. De verwachting is dat het kabinet woensdag de meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. Dan is het kabinet voor nieuwe pensioenafspraken afhankelijk van de linkse oppositie en die is op de hand van de bonden.

De woorden samenwerking en draagvlak nam premier Mark Rutte afgelopen dagen herhaaldelijk in de mond. Dat begon toen hij woensdag de bijstelling van de klimaatplannen aankondigde. Hij hintte op samenwerking met de linkse oppositie en noemde ook de hervorming van het pensioenstelsel. De toekomst van het klimaat en het pensioen zijn twee zaken die Rutte graag snel wil regelen.