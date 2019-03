De tijd dringt, maar niets wijst erop dat minister Van Nieuwenhuizen een oplossing heeft voor Lelystad

Een muizengaatje had minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) nodig om een oplossing te vinden voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad. Maar niets wijst erop dat zij de ontsnappingsroute heeft gevonden die zowel Brussel als de coalitiepartijen in Den Haag tevredenstelt.

Op enkele details na komt Van Nieuwenhuizen namelijk met dezelfde plannen als in januari. Die werden destijds door de Tweede Kamer met veel kritiek ontvangen. Onder druk van de Europese Commissie wil de minister dat er op de nieuwe luchthaven Lelystad ruimte komt voor ‘autonome groei’: vluchten die niet nu al op Schiphol landen dus. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat onder geen beding, voor hen mag Lelystad alleen dienen als ‘overloopluchthaven’ van Schiphol.

In hoofdlijnen behelst de nieuwe ‘verkeersverdelingsregel’ dat de eerste 25.000 starts en landingen op Lelystad worden overgenomen van Schiphol. Vanaf 2030 is er op de luchthaven vervolgens ruimte voor vluchten naar andere bestemmingen en van nieuwe maatschappijen.

Grenscontroles

In de plannen zijn enkele toezeggingen opgenomen, bedoeld om de Tweede Kamer over de streep te trekken. Zo komt er een anti-misbruikregeling om te voorkomen dat vliegmaatschappijen gaan schuiven met start- en landingsrechten tussen luchthavens. Ook doet de minister toezeggingen over de grenscontroles. Sommige risicovluchten, bijvoorbeeld de vluchten die vaak worden gebruikt voor drugssmokkel, kunnen alleen op Schiphol afgehandeld worden. Dit zal ook in de toekomst zo zijn.

Voor Van Nieuwenhuizen is haast geboden. Vliegveld Lelystad moet in april volgend jaar opengaan, een deadline die al twee keer is verschoven. Maar door de onenigheid over de vluchten van en naar het vliegveld, rijzen er steeds meer twijfels of april 2020 wel haalbaar is. Van Nieuwenhuizen zinspeelde eerder in een debat met de Kamer al op nieuw uitstel.

Met het oog op de steeds krappere planning, had de minister maandag ook een opsteker te melden. De Europese Commissie heeft toegezegd de Nederlandse plannen versneld te bekijken. Normaal gesproken doet Brussel een half jaar over het goedkeuren van een verkeersverdelingsregel, maar de Commissie zal nu al voor de zomer reageren.

Ik zie niet het muizengaatje dat de minister wel denkt te zien Eppo Bruins, Tweede Kamerlid ChristenUnie

Als de Europese Commissie groen licht geeft, is de minister er nog niet. Dan moet de Tweede Kamer zich nog buigen over de plannen. De kritische coalitiepartijen ChristenUnie en D66 zijn ook na de nieuwe toezeggingen nog niet enthousiast. “Ik zie niet het muizengaatje dat de minister wel denkt te zien”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Hij hoort graag van Van Nieuwenhuizen welke richting zij precies op wil met de luchthavens. “Wat ons betreft wordt Lelystad nog steeds uitsluitend een overloopluchthaven van Schiphol. Ik zie nog niet hoe deze plannen daaraan voldoen.”

Ook D66-Kamerlid Jan Paternotte is nog niet overtuigd. Hij wijst erop dat er na 2030 nog altijd ruimte is voor autonome groei van Lelystad. Binnen de coalitie wil ook het CDA niet dat Lelystad vluchten gaat aantrekken die nog niet op Schiphol landen. Alleen de VVD is onomwonden voorstander van autonome groei. Aan alleen steun van haar eigen partij binnen de coalitie zal Van Nieuwenhuizen niet genoeg hebben om haar plannen door de Kamer te krijgen.