De Taiwanese kiezer lonkt naar China

De partij van de Taiwanese president Tsai Ingwen heeft afgelopen weekeinde een zware nederlaag geleden tijdens lokale verkiezingen. De partij verloor niet alleen de macht in cruciale steden, maar kreeg ook klappen in een referendum rond het homohuwelijk. Het echec van de pro-onafhankelijkheidspartij versterkt de positie van China, dat de banden met het eiland meteen aanhaalde.

De Democratische Progressieve Partij (DPP) van Tsai Ingwen zag zeven grote steden en districten uit haar handen glippen, ten voordele van de meer pro-Chinese partij Kuomintang. Vooral het verlies van de zuidelijke havenstad Kaohsiung, al twintig jaar een DPP-bolwerk, kwam als een schok. Hoewel de inwoners er bekendstaan als bovengemiddeld pro-onafhankelijkheid, verkozen ze een Kuomintang-burgemeester die pleit voor nauwere economische banden met China.

President Tsai, die in mei 2016 aan de macht kwam, nam zaterdag ontslag als voorzitter van de DPP. Met iets meer dan een jaar te gaan tot de presidentsverkiezingen zijn haar kansen op een tweede termijn aanzienlijk geslonken. Analisten vermoeden dat binnen de DPP nagedacht wordt over het vervangen van de zwak presterende Tsai als presidentskandidaat.

De DPP-nederlaag wordt vooral aan binnenlandse kwesties gelinkt, zoals de economische hervormingen en de energiepolitiek, maar heeft onvermijdelijk invloed op Taiwans relaties met China. Hoewel Taiwan de facto onafhankelijk is, claimt Peking het eiland als een afvallige provincie. President Tsai zei de status quo te respecteren, maar haar weigering om de gebruikelijke formulering daarvan te erkennen, leidde tot grote spanningen met China.

De verkiezingsuitslag werd in Peking dan ook toegejuicht. “De resultaten reflecteren de sterke wil van het Taiwanese publiek om de voordelen te genieten van een vredige ontwikkeling van de relaties met China”, aldus de Chinese regeringsafdeling voor Taiwanese zaken in een persverklaring. Peking zinspeelde ook op meer economische samenwerking met steden met een Kuomintang-bestuur. Voor Amerika, dat steeds meer de confrontatie opzoekt met China, ook over Taiwan, is de uitslag een domper.

Zwaar verzet De DPP kreeg ook klappen in enkele referenda, waarin onder meer een voorgestelde invoering van homohuwelijk werd weggestemd. Daarmee wordt de regeringspartij niet alleen verplicht een verkiezingsbelofte te verbreken, maar ook tegen een uitspraak van het Constitutioneel Hof in te gaan. Ook een voorstel om bij internationale sportevenementen de naam ‘Taiwan’ te gebruiken in plaats van ‘Chinees Taipei’, wat op zwaar verzet van Peking stuitte, werd verworpen. Volgens analisten is de nederlaag duidelijk veroorzaakt door zwakke prestaties van de DPP, maar is die mogelijk verder versterkt door beïnvloeding vanuit China. Volgens de Taiwanese inlichtingendienst ontvingen verschillende kandidaten illegale donaties uit China. Tijdens de campagne circuleerde ook nepnieuws, vermoedelijk afkomstig van het Chinese vasteland. Afgelopen juli werd de website van de regeringspartij gehackt.

