De strijd om de opvolging van Theresa May is al in volle gang

Het was de laatste troef die ze in dit politieke pokerspel nog kon spelen. May schoof al haar fiches naar het midden van de tafel, ten overstaan van haar hele fractie en ging all-in. Als haar brexit-deal alsnog een meerderheid zou krijgen zou ze plaatsmaken voor een opvolger. Ze legde haar eigen hoofd op het hakblok. Maar zelfs dat bleek onvoldoende om haar akkoord erdoorheen te krijgen.

Sinds die aankondiging houdt de stroom aan berichten over de volgende premier niet meer op. De zondagkranten staan vol met kanshebbers, outsiders en te bewandelen routes om de sleutels van 10 Downing Street in handen te krijgen.

Britse media smullen altijd van dit soort competities. Zodra voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson een kapper heeft bezocht en zich weer ontdaan heeft zijn warrige haardos, luiden veel kranten de ‘leadership klaxon’: de bel dat hij zich opmaakt voor het leiderschap.

Potentiële opvolgers van May

En Johnson is altijd de eerste naam die valt als het om de opvolging van May gaat. Ook uit een peiling vandaag blijkt dat hij onder Conservatieve partijleden nog altijd favoriet is. Andere kanshebbers zijn Jeremy Hunt, de opvolger van Johnson op Buitenlandse Zaken, en Michael Gove. De minister van milieu die furore maakte door Johnson bij de vorige strijd om het leiderschap in 2016 een politiek mes in de rug te zetten en hem publiekelijk te laten vallen. Maar opvallend genoeg refereren media nauwelijks meer aan deze broedermoord in de tumultueuze weken na het referendum.

Gove was één van de bepalende gezichten in het Leave-kamp in 2016, maar lijkt zijn toon juist wat gematigd te hebben. In tegenstelling tot veel andere brexit-gezinden in de Conservatieve partij heeft hij May’s deal altijd verdedigd en lijkt hij zelfs bereid een zachte brexit te kunnen steunen, een brexit waarbij de Britten een vrij nauwe relatie met de EU houden. Daarmee is Gove voor zowel gematigde pro-brexit-parlementariërs als ook voor de gematigde vleugel aan de andere kant van het spectrum een interessante optie.

Hunt voerde campagne om de Britten in de EU te houden, maar heeft sinds het referendum een interessante draai gemaakt. Hij heeft zichzelf tot brexiteer verklaard en zegt zelfs niet langer bang te zijn voor het No Deal-scenario. Die strategische beweging heeft hem populair gemaakt bij tientallen pro-brexit-Conservatieven in de fractie.