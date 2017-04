De Stadhouderskamer is een succeslocatie voor formaties

De dranghekken op het Binnenhof, voor de deur van de Stadhouderskamer, zijn tijdelijk weggehaald. Even geen Jesse Klaver die door schoolklassen als een popster wordt toegejuicht wanneer hij richting onderhandelingstafel wandelt. Even geen dagjesmensen die selfies maken met Mark Rutte, terwijl hij roept: 'U kent het tarief, 10 euro per keer of levenslang VVD stemmen!'

Vanaf maandag zijn de ogen van de parlementaire pers weer gericht op Binnenhof 2. Daar, achter die deur, bevindt zich een trap richting de deftige Stadhouderskamer, de oude werkruimte van stadhouder Willem V (1748-1806). Aan de wand handgeweven tapijten, met afbeeldingen van de godin van de akkerbouw Ceres en de vruchtbaarheidsgod Vertumnus, ter herinnering aan de stad Pompeï die toen net was opgegraven. Zo'n prachtige omgeving vol historie, hoe zouden onderhandelingen hier kunnen mislukken?

Succeslocatie

De Stadhouderskamer was vroeger een ruimte waar ministers en staatssecretarissen zich voor en na een Kamerdebat even konden terugtrekken. Oud-premier Dries van Agt zei onlangs in NRC: 'De geest werd er altijd vitaler'. Eind 1979 stond het kabinet voor de vraag of het een Navo-besluit om kruisraketten te plaatsen moest steunen. Van Agt: "Vooraf in de Stadhouderskamer werd ik van top tot teen, van kruis tot kruin, vervuld van het idee dat Nederland een grote natie is geweest. Ik wist: de komende uren kan Nederland een groot land blijven dan wel zou het in een vlaag van morele hoogmoed het besluit verwerpen."

Met de verbouwing van de Tweede Kamer in 1992 kregen bewindslieden een andere 'wachtkamer' toegewezen, een niksige ruimte vlak bij de nieuwe vergaderzaal. De Stadhouderskamer werd een vertrek voor officiële ontvangsten, waar vooral Kamervoorzitters mooie sier mee konden maken. Totdat de Tweede Kamer in 2012 besloot zelf de regie over kabinetsformaties te willen hebben. De koning(in) werd op afstand geplaatst. Voortaan zou de Kamer zelf verkenners en informateurs aanstellen. En voortaan zou de kabinetsformatie ook in eigen huis plaatsvinden. Locatie: de Stadhouderskamer.

Het moet gezegd: tot op heden is het een succeslocatie gebleken. Het kabinet-Rutte/Samsom werd er in sneltreinvaart in elkaar gezet en bleek zo solide, dat het bestand was tegen alle crises.