De Spaanse regering van Rajoy staat op omvallen

Naast de onrust in Italië kan vandaag de val van de Spaanse regering de politieke crisis in Zuid-Europa compleet maken. Vanmiddag stemt het parlement in Madrid over het naar huis sturen van de conservatieve minderheidsregering van premier Rajoy. Gisteren tekende zich al een meerderheid af om de stekker eruit te trekken.

De Baskisch Nationalistische Partij (PNV) zorgde donderdagmiddag voor een schokgolf in het Spaanse parlement doordat zij verrassend steun uitsprak voor de motie van wantrouwen tegen de premier die op tafel ligt.

De landelijke vertegenwoordiging van PDeCat - de partij van de afgezette Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont - gaf met andere kleine partijen het laatste zetje voor een meerderheid van zo'n 180 van de 350 stemmen voor de motie.

Mariano Rajoy (63), een van de langst zittende premiers in Europa die bekendstaat als een behendige politieke overlever, kan de eer nog aan zichzelf houden. Hij kan zelf de handdoek in de ring gooien, om niet vandaag in de stemming ten onder te gaan.

Als Rajoy inderdaad moet aftreden, wordt de sociaaldemocraat Pedro Sanchéz de nieuwe premier van Spanje. Zijn partij, de PSOE, diende vorige week de motie van wantrouwen in na veroordelingen in de langslepende corruptiezaak Gürtel. De rechter deelde daarbij fikse straffen uit aan zakenmannen en politici, onder wie de voormalig penningmeester van Rajoys conservatieve Volkspartij, met wie de premier nauw samenwerkte.

De al jaren door corruptieschandalen geplaagde Volkspartij werd door de uitspraak direct aangeschoten wild voor de oppositie. Rajoy vindt echter dat zijn huidige regering geen blaam treft voor fouten uit het verleden. Bovendien heeft Sanchéz volgens de premier boter op het hoofd, omdat hij alleen maar uit zou zijn op het premierschap, terwijl zijn eigen partij ook worstelt met corruptiezaken.

Het activistische Podemos schaarde zich al eerder achter de motie van de PSOE. Maar het linkse blok heeft uitdrukkelijk de nationalistische partijen nodig om een kleine meerderheid bij elkaar te harken.

Want hoewel het liberale Ciudadanos, dat de regering Rajoy gedoogt, de druk de afgelopen dagen opvoerde, besloot de partij uiteindelijk de motie toch niet te steunen. De liberalen zien liever direct verkiezingen, om zelf een gooi te doen naar het premierschap, dan nu Sánchez in het zadel te helpen.

© Brechtje Rood

Sánchez heeft verzekerd dat hij wil fungeren als een soort tussenpremier en dat hij verkiezingen zal aankondigen. Maar wanneer hij dit zal doen, is onduidelijk. Een snelle stembusgang is niet aantrekkelijk voor hem. Zijn sociaaldemocratische PSOE en het eveneens linkse Podemos staan er namelijk niet goed voor in de peilingen, terwijl Ciudadanos vanwege de harde opstelling in Catalonië nu virtueel vaak de grootste partij van Spanje is.

De Catalaanse invloed De afscheidingspoging van Cataloniè heeft een grote invloed op de huidige crisis in de nationale politiek. De sociaaldemocratische leider Sánchez is zelf voorstander van de Spaanse eenheid, maar zegt ook bruggen te willen bouwen met de nieuwe separatistische regioregering in Catalonië. Steun uit nationalistische hoek voor de motie van wantrouwen zou Sánchez in elk geval dwingen te schipperen. Zo lijkt het erop dat de Catalaanse crisis zich na maanden van onrust in de regio nu ook in de landelijke Spaanse politiek wreekt: de nationalistische partijen die in het verleden vaak met de conservatieven samenwerkten, lijken Rajoy nu het laatste duwtje te geven. Tenzij de overlever pur sang op het laatste moment nog een list verzint.

Lees ook: De Spaanse liberalen profiteren van het aanhoudende gebakkelei over Catalonië De crisis rond Catalonië zet de landelijke machtsverhoudingen in Spanje op scherp. Albert Rivera, leider van de liberalen, is de lachende derde. Vanwege zijn harde lijn in Catalonië heeft hij de wind in de zeilen.