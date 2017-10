De Spaanse koning verzoent niet

Het Spaanse staatshoofd Felipe VI was in de opmaat naar het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië onzichtbaar. Op sociale media circuleerde zelfs een bericht met de tronie van de vorst die bij wijze van grap als vermist was opgegeven. Maar dinsdag sprak de koning dan toch de natie toe.

De Catalaanse autoriteiten hebben zich ‘buiten de wet en de democratie’ geplaatst, concludeerde Felipe VI, geflankeerd door de Spaanse en Europese vlag. Het was zijn reactie op het referendum waarbij 2,3 miljoen Catalanen, ondanks een verbod, toch stemden en politiegeweld de beeldvorming bepaalde. Regiopresident Puigdemont wil nu snel de onafhankelijke Republiek Catalonië uitroepen.

Felipe VI leek met zijn woorden zijn fiat te geven om ‘de orde’ te herstellen

De situatie is ‘extreem ernstig’ omdat de sociale en economische stabiliteit in Catalonië en Spanje gevaar­ lopen, aldus de vorst. Volgens Felipe VI was het nu aan de ‘legitieme staatsmachten’ om de constitutionele orde in de opstandige regio te herstellen. Over het volgens sommigen buitensporige politieoptreden tijdens het referendum, repte hij met geen woord; ook een oproep voor dialoog bleef uit.

