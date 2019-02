De SP houdt deur dicht voor Rutte III

De SP houdt vast aan een eigen koers en wil geen concessies doen, ook niet als het kabinet in de Eerste Kamer wel water bij de wijn doet. Andere linkse partijen zijn minder stellig, tenminste als het kabinet plannen wil aanpassen. Dat biedt het kabinet nog enige hoop dat voorstellen voor bijvoorbeeld het klimaat en pensioenen met hulp van GroenLinks of PvdA door het parlement geloodst kunnen worden.

Na de verkiezingen van 20 maart kan het kabinet in de Eerste Kamer de meerderheid kwijt raken. Als dat gebeurt moet de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor ieder voorstel op zoek naar steun bij één of meer oppositiepartijen. Marijnissen doet de deur dicht. Ze doet wil niet meedoen aan een ‘paringsdans’ in het parlement.

Dat vaasje is al lang kapot

Wat de SP betreft zijn de verkiezingen van 20 maart een referendum voor of tegen Rutte. Premier Mark Rutte beschreef de samenleving eerder als een teer vaasje dat met zorg behandeld moet worden. De SP vindt de premier allerminst zuinig op het vaasje. “De werkelijkheid is: hij smijt dat vaasje al jarenlang op de grond. Het is kapot. Hij gaat de scherven niet lijmen. Het is genoeg geweest.”

“De schade is nu groot genoeg”, vindt Marijnissen. Er is overal in de samenleving betonrot zichtbaar: in de zorg, de rechtspraak, de kinderopvang, het openbaar vervoer, de energiebedrijven, de post. Ze hekelt de keuze voor marktwerking: “Het zou beter en goedkoper worden, maar het werd duurder en vaak zeker niet beter.”

Bij de verkiezingen volgende maand voert senator en partijveteraan Tiny Kox opnieuw de SP-lijst voor de Eerste Kamer aan. De partij besloot zaterdag verder dat Arnout Hoekstra de lijsttrekker is bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in mei. Hij volgt Dennis de Jong op, die niet terugkeert in het EP.