De snoeiharde aanval van Trump op de FBI is zeer schadelijk

Wat de verklaring ook is, de snoeiharde aanval van de Amerikaanse president Donald Trump op de FBI en andere veiligheidsdiensten is buitengewoon schadelijk. Hij tast willens en wetens een van de pijlers van het Amerikaanse stelsel aan.

Met het vrijgeven van het Republikeinse memo over de federale politiedienst FBI heeft Trump dringend advies naast zich neergelegd van FBI-topman Christopher Wray, die nota bene door hemzelf is benoemd. Het document suggereert dat het opstarten door de FBI van onderzoek naar mogelijke contacten tussen campagneleden van Trump en vertegenwoordigers uit Rusland politiek gemotiveerd was. Het memo is selectief, volgens Wray, die zijn positie kreeg nadat zijn voorganger door Trump was ontslagen.

De aanval van de president past in een patroon: tegenmacht wordt systematisch in diskrediet gebracht

Minachting pers Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president de FBI en andere opsporings- of veiligheidsdiensten aanvalt. Maar de aanvallen nemen in intensiteit toe nu het onderzoek door een speciaal aanklager de kring rond Trump persoonlijk begint te raken. Een dezer dagen zal de president zelf worden gehoord, eerder is al gebleken dat enkele van zijn medewerkers over contacten met de Russen hebben gelogen. De aanval op de diensten past in een patroon: tegenmacht wordt door Trump systematisch in diskrediet gebracht. Zijn minachting voor media en zijn voortdurende stelling dat die nepnieuws brengen, tasten bij de bevolking hun geloofwaardigheid aan. In een democratie speelt een onafhankelijke pers echter een cruciale rol, net als een relatief neutraal ambtenarenapparaat en onafhankelijke rechtspraak en opsporingsinstanties. Het is veelzeggend dat uit onderzoek blijkt dat slechts een kleine 40 procent van de Republikeinse kiezers positief staat tegenover de FBI – tegen bijna 70 procent van de Democratische kiezers.