De smalle marge maakt de formatie moeizaam

De burgers in dit land kunnen wel stemmen, maar niet kiezen. Sterker nog, na de afdracht van hun stem is het wachten, soms lang wachten, op een ongewisse uitkomst. Geen wonder dus dat het onbehagen en de frustratie hierover een handig voertuig zijn voor het veroveren van macht. Kritiek op het bestel is bij uitstek het breekijzer voor nieuwkomers, zoals D66 liet zien in de tijd van Den Uyl en het Forum voor Democratie nu.

Het is na bijna drie maanden schimmenspel ook wel duidelijk dat het ontkoningen van de formatie niets heeft afgedaan aan de ondoorzichtigheid en oncontroleerbaarheid. Het Geheim van het Noordeinde is, zoals verwacht, domweg getransformeerd in het Geheim van het Binnenhof. Misschien maakt dat de frustratie nog wel groter, omdat een opener en democratischer proces in het vooruitzicht was gesteld als de koning maar eenmaal buitenspel was gezet.

Het punt is dit: aan een aantal wetmatigheden van ons bestel valt niet te ontkomen en het zou beter zijn als politici dat erkenden. Nu voeden zij zelf telkens weer de gedachte dat een betere democratie om de hoek ligt. Drie wetmatigheden op een rij: aan de binnenkamer valt niet te ontkomen, samenwerking is geboden en daarmee het sluiten van compromissen.

Last van de beschaving

Van een gewaardeerde collega mag ik Jacques de Kadt niet meer citeren, maar hij zag het tachtig jaar geleden goed, toen hij de ongemakkelijke poses die dit vraagt van politici met oog voor de smalle marge als 'de last van de beschaving' typeerde. Ik gebruik als bron graag figuren als De Kadt, Cort van der Linden en Den Uyl, omdat zij niet alleen hebben nagedacht over de politiek, maar hun eigen denkbeelden ook in de praktijk hebben beproefd en de grenzen hebben leren kennen. Hoed u voor theoretici die de moeilijkheidsgraad van de politiek onderschatten en voor politici die menen dat de beschaving kan worden beschermd zonder compromissen te sluiten.

In een formatie komen de wetmatigheden van ons bestel, zoals de noodzaak van een zeker pragmatisme, hard in botsing met de politiek als strijd om de macht. Niet het zojuist verkregen mandaat is doorslaggevend voor de uitkomst; wat vooral telt is het toekomstige mandaat. In een formatie gaat het erom een zo sterk mogelijke uitgangspositie te veroveren voor de volgende verkiezingen. De vorming van een regering is dus niks anders dan een verschuiving van de machtsstrijd van de straat naar de binnenkamer.

Het is de vraag of je dit proces bespoedigt en democratischer maakt met de invoering van een gekozen premier. De politieke theoreticus Frank Ankersmit, voormalig hoogleraar, heeft dit idee van de rommelzolder van D66 gehaald en propageerde het deze week in het liberale avondblad als oplossing van de euvelen van ons bestel, voorop de kabinetsformatie. Zijn argumenten: het electoraat krijgt een directe greep op de formatie en slaat daarmee het initiatief uit handen van partijen die toch al op sterven na dood zijn.