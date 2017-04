De secondant van nu is morgen de minister

Niet alleen moet die de leider assisteren, maar de helper moet ook gedurende het proces contact houden met specialisten in de Tweede-Kamerfractie en kan aan tafel de rol van boze stiefmoeder op zich nemen. De secondant kan bij onderhandelingen vrijer met de vuist op tafel slaan dan de partijleider.

Berucht zijn in dat verband bijvoorbeeld de woede-aanvallen van Balkenendes secondant Maxime Verhagen, die zich in besprekingen met de PvdA de rol van keiharde onderhandelaar aanmat, waarin hij soms tierend of met deuren slaand de toon bepaalde. Die onderhandelingen mislukten overigens.

Wat precies Pechtold, Buma, Rutte en Klaver heeft bewogen om te kiezen voor hun huidige helpers, zullen we niet snel te weten komen. Maar aan de keus is toch het één en ander af te lezen: dat de één met een financieel specialist komt en de ander met een inhoudelijk kanon, zegt per slot van rekening iets over de inschatting van de eigen tekortkomingen van de fractieleiders.

Strategisch spel Zo is het goed mogelijk dat Alexander Pechtold van D66 juist zijn financieel specialist Wouter Koolmees op sleeptouw nam, omdat wellicht de finesses van financiën niet helemaal zijn fort zijn. Of dat CDA-leider Sybrand Buma koos voor Pieter Heerma, de vroegere CDA-persstrateeg, omdat hij zichzelf wat minder sterk acht in het strategische spel. Het zou goed kunnen dat Halbe Zijlstra er vooral zit om partijleider Rutte op de rechtse koers te houden Dat Jesse Klaver koos voor Kathalijne Buitenweg komt volgens haarzelf vanwege haar brede onderhandelingservaring in het Europees Parlement, maar kan ook goed te maken hebben met haar inhoudelijke kracht - zij schreef menig GroenLinks-verkiezingsprogramma. Rutte tenslotte komt met Halbe Zijlstra, die bekend staat als rechtse houwdegen. Wouter Koolmees. © ANP Het zou goed kunnen dat hij er vooral zit om partijleider Rutte, die na ruim vier jaar regeren misschien wel enigszins besmet is met wat PvdA-ideologie, op de rechtse koers te houden. Dat de fractieleiders deze keer steeds dezelfde secondant meenemen, is nu wel afgesproken. Ook dat was niet altijd gebruik: in 2003 liet PvdA-leider Wouter Bos zich steeds vergezellen door andere specialisten. Waren financiën het onderwerp, dan nam hij Ferd Crone mee, ging het over sociale zaken, dan kwam Jet Bussemaker. Pas een formatie later, in 2007, kwam de vaste secondant in zwang: toen Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos en André Rouvoet in het landelijk gelegen Beetsterzwaag overlegden, namen ze er ieder maar één mee. CDA-leider Balkenende bleef bij Verhagen, sociaaldemocraat Bos koos onderhandelingskanon Jacques Tichelaar en ChristenUnie-leider Rouvoet had Arie Slob. Slob werd enkele jaren later zelf fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dat werpt de vraag op of de partijcarrière van secondanten erop vooruit gaat als zij eenmaal aan de onderhandelingstafel hebben gezeten. Tichelaar werd na zijn onderhandelingsdiensten commissaris in Drenthe, Maxime Verhagen schopte het tot minister. Ook de carrière van de helpers in 2012 verliep voorspoedig: Stef Blok en Jeroen Dijsselbloem werden beide beloond met en ministerschap.

Ab Klink Maar een moetje is het niet. Dat het ook anders kan, bewijst de formatie van 2010: van de secondanten van toen staan alleen de carrières van Edith Schippers en Ank Bijleveld nog op het spoor. Schippers zit nu de informatiegesprekken voor, Bijleveld is commissaris van de koning. Maar de politieke loopbaan van CDA-secondant Ab Klink liep vanwege zijn eigen onvrede met de gedoogcoalitie een flinke deuk op, en ook PVV-Kamerlid Barry Madlener lijkt in de PVV-hiërarchie eerder gedaald dan gestegen.

