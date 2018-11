De Russen schenden het INF-wapenverdrag, concludeert ook Nederland

Want de Amerikaanse inlichtingendiensten betogen dit al langer. Door zo kort voor de vergadering van Navo-ministers, dinsdag in Brussel, met dezelfde conclusie naar buiten te treden, schaart Nederland zich publiekelijk achter de Amerikaanse klacht.

Tijdens de Navo-vergadering gaat het over de gevolgtrekking die de Amerikaanse president Donald Trump aan de analyse van de inlichtingendiensten verbindt. Hij kondigde vorige maand aan dat de VS zelf af willen van het verbod dat Rusland zou schenden: de afspraak om geen vanaf de grond gelanceerde raketten met een bereik tussen de 500 en 5000 kilometer te gebruiken.

Het is onduidelijk of Nederlandse in­lich­tin­gen­dien­sten zelf informatie in Rusland hebben vergaard

Zo ver wil Blok niet gaan. Donderdag zei hij in de Kamer er bij de Amerikanen en de Russen op aan te dringen een oplossing te zoeken zodat het verdrag overeind kan blijven. Want als beide landen de nu verboden raketten ontwikkelen, dan liggen Europese steden in het schootsveld.

Ondertussen houdt Blok wel de mogelijkheid open voor verdere stappen. In zijn brief aan de Kamer schrijft hij dat ‘Nederland en Navo-bondgenoten zich moeten beraden over vervolgstappen – zowel op militair gebied als op het vlak van wapenbeheersing’. Een militaire vervolgstap, die de deur openzet naar meer Amerikaanse raketten als antwoord op de mogelijke Russische raketten, lijkt waar Trump met de mogelijke opzegging van het INF-verdrag op uit is. Blok zelf wilde donderdag niet zeggen hoe hij die vervolgstappen voor zich ziet.

Overtuiging De Amerikaanse regering betoogt al jaren dat Rusland zich niet aan de in 1987 gemaakte afspraken houdt. In gezamenlijke verklaringen zeiden Navo-bondgenoten steeds de Amerikaanse beschuldigingen plausibel te vinden, maar het zelf niet zeker te weten. Tijdens een toespraak op 13 november hield Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg het nog op een raket die Berlijn zou kunnen raken. Vanaf de Russische exclave Kaliningrad is dat net geen 500 kilometer. Maar Nederland is er nu van overtuigd dat Rusland ook over wapens beschikt die verderreiken dan de grens van 500 kilometer. De Amerikaanse regering probeert Europese bondgenoten van dit standpunt te overtuigen. Chef van de inlichtingendiensten, Dan Coats, reist voorafgaand aan de Navo-vergadering naar Brussel om nogmaals te benadrukken waar Moskou volgens hem mee bezig is. Het is niet duidelijk of Nederlandse inlichtingendiensten zelf informatie in Rusland hebben vergaard. Zij kunnen de informatie ook van Amerikaanse collega’s hebben gekregen en op grond van een eigen analyse daaruit hetzelfde concluderen als de Amerikanen. Blok wilde hier in de Kamer niets over zeggen. Dat Nederland als enige Navo-bondgenoot van de VS nu met een conclusie naar buiten treedt, wijst erop dat de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst tenminste een deel van de informatie zelf heeft verkregen. Als het door de Amerikanen was rondgestuurd als onderdeel van een poging bondgenoten van het eigen gelijk te overtuigen, hadden waarschijnlijk meer landen een openlijke waarschuwing over het gedrag van Rusland geuit.

