De roep om impeachment groeit onder Democraten

Hij sprak maar tien minuten en zei nauwelijks iets nieuws. Toch waren de afscheidswoorden van speciaal aanklager Mueller woensdag olie op het al weken smeulende impeachment-vuur in de Democratische partij.

Drie prominente gegadigden voor het presidentschap – Pete Buttigieg en de senatoren Cory Booker en Kirsten Gillibrand – spraken zich na het optreden van de speciaal aanklager voor het eerst uit voor het afzetten van president Donald Trump. In totaal vinden nu 10 van de 23 Democratische kandidaten dat de president schuldig is aan het belemmeren van Muellers onderzoek naar de Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen van 2016.

In het Huis van Afgevaardigden, dat volgens de grondwet het voortouw moet nemen in een afzettingsprocedure, wil een groeiende minderheid, 40 van de 235 leden, met impeachment beginnen. Onder hen is één Republikein, Justin Amash. Voorzitter Nancy Pelosi houdt echter vol dat het Huis beter kan doorgaan met een aantal lopende onderzoeken, en die dan bundelen in een impeachment-procedure. Pelosi liet wel merken dat de druk op haar groter wordt. “Niets is uitgesloten”, zei ze woensdag. Maar ze wees op de Senaat, die uiteindelijk over afzetting moet beslissen en waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Ze wil ‘een zaak tegen hem opbouwen die zo overtuigend is, zo waterdicht, dat de Senaat overtuigd raakt van de weg die het land moet inslaan.’

UItgedaagd Aanklager Robert Mueller leek met zijn verklaring waarmee hij zijn werk officieel afsloot het Congres daartoe uit te dagen. Hij besteedde een groot deel ervan aan het uitleggen van zijn beslissing om Trump niet officieel te beschuldigen van belemmering van de rechtsgang. Een president kan niet, zoals een gewone burger, voor de strafrechter worden gebracht. Speciaal aanklager Robert Mueller leek woensdag het Congres uit te dagen een afzettingsprocedure te beginnen. © AP Mueller redeneert dat hij zich daardoor ook niet tegen een eventuele aanklacht kan verdedigen, en liet die daarom achterwege. Om diezelfde reden, zeiden medewerkers van hem later tegen journalisten, wilde hij zelfs het woord ‘impeachment’ niet in de mond nemen. Maar hij zei wel: “De Grondwet vereist een proces buiten het strafrecht om een zittende president formeel ervan te beschuldigen dat hij iets heeft misdaan.” Voor Trump, die Muellers rapport sinds de publicatie vorige maand bijna dagelijks samenvat als ‘geen samenspanning, geen obstructie’, waren de uitspraken van de aanklager gisteren aanleiding om hem opnieuw te beschuldigen van vooringenomenheid. Hij zou een zakelijk conflict hebben gehad met een van zijn golfclubs, en door Trump afgewezen zijn na een sollicitatie als FBI-directeur. In een woedende tweet leek Trump overigens iets toe te geven wat hij altijd heeft ontkend: “Ik had er niets mee te maken dat Rusland me hielp verkozen te worden.” Mondeling herstelde hij dat later : “Weet je wie mij heeft helpen verkiezen? Ikzelf!” Mueller kondigde aan dat hij verder niets meer over zijn onderzoek kwijt wil. Mochten de Democraten hem vragen om erover te komen getuigen, dan zal hij niets anders zeggen dan wat in zijn rapport staat. Maar de Democraten zullen hem waarschijnlijk toch uitnodigen en desnoods dagvaarden. Want impeachment of niet, ze zien er groot politiek voordeel in Mueller nog eens live op tv te laten herhalen wat hij woensdag verklaarde: “Als we er vertrouwen in hadden dat de president duidelijk geen misdaad heeft begaan, dan zouden we dat wel hebben gezegd.”

