De roep om het vertrek van May klinkt nu luidkeels

Het is al vaak beweerd en ze is al vele malen afgeschreven, maar May’s dagen lijken nu echt geteld. En dat is, op de dag van de Europese verkiezingen, wel het laatste wat de Conservatieve partij kan gebruiken. In de peilingen is de partij teruggevallen tot 7 procent van de stemmen, iets wat de slechtste verkiezingsuitslag ooit zou zijn voor de Conservatieven. Aan kop gaat de Brexit party van Nigel Farage met maar liefst 37 procent van de stemmen.

Bij de derde stemming, eind maart, kwam May slechts dertig stemmen te kort om haar deal door het parlement te loodsen. Zelfs enkele van haar grootste criticasters steunden haar toen. Onder hen Boris Johnson, de voormalige minister van buitenlandse zaken en Jacob Rees-Mogg, invloedrijk en oerconservatief parlementariër. Zij hebben hun steun nu weer ingetrokken. “Dit is niet langer de brexit die we in ons partijprogramma hadden staan”, zei Johnson, de man in beste positie om May op te volgen. “We kunnen beter en we moeten beter. We moeten de brexit leveren waar dit land voor heeft gestemd.”

Maar veel Conservatieve parlementariërs vonden dat May daarin zo ver opschoof naar de eisen van de oppositie, dat ze zich massaal tegen haar keerden. Zo beloofde de premier een stemming over een nieuw referendum, indien de deal erdoorheen zou komen. Ook wilde ze het parlement laten bepalen wat voor soort douane-afspraken de Britten met de EU zullen maken.

De aanleiding voor de nieuwe woede-explosie binnen haar eigen fractie was May’s speech afgelopen dinsdag. Daarin deed ze een laatste, verwoede poging een meerderheid te creëren voor haar al drie keer door het parlement afgewezen brexit-akkoord. Alles of niets, nog één keer proberen de brexit te regelen.

Per direct

Aangezien May een interne stemming onder de Conservatieve parlementsleden over haar leiderschap in december nog overleefde, is het in principe een jaar lang niet mogelijk opnieuw een stemming over haar positie te houden. Maar verschillende fractieleden sturen aan op het veranderen van de partijregels om alsnog een stemming in de komende dagen mogelijk te maken. “Dit kan niet langer zo doorgaan. Ze moet per direct plaatsmaken”, zei Nigel Evans, een van de leden van het fractiebestuur bij de Conservatieven die aanstuurt op het aanpassen van de regels.

Daarnaast sijpelen er steeds meer geruchten via Britse journalisten naar buiten dat ook verschillende ministers de premier de rug toe willen keren. Als een groot deel van haar kabinet het vertrouwen in haar opzegt, heeft May eigenlijk geen andere keuze dan Downing Street te verlaten.

Maar de premier zelf zal niet uit vrije wil opstappen. Ze bleef in het parlement vastberaden om niet op te geven en zich zeker niet te laten wegsturen. “Zolang ik premier ben, is het mijn plicht om dit parlement met de feiten te confronteren. Als we de EU op een geordende manier willen verlaten, moet deze deal erdoorheen. We kunnen doen alsof dat niet zo is, maar het is gewoon de realiteit. Die realiteit moet dit parlement accepteren.”

Er is alleen bijna niemand meer die haar woorden serieus neemt. Haar rol lijkt uitgespeeld.