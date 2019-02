De rode app is onvermijdelijk

Al moet gezegd worden dat niet iedereen de app geheel vrijwillig downloadt, vooral leden van de Communistische Partij kunnen niet meer zonder.

De app heet officieel ‘Leren voor een sterk land’, waarbij in het eerste woord niet toevallig de naam ‘Xi’ voorkomt. De gebruikers kunnen niet alleen citaten van de president lezen, maar ook nieuws van de staatsmedia. Verder is videobellen met vrienden mogelijk, net als berichten sturen of kijken naar filmpjes over de Chinese geschiedenis. En dan is er nog een quiz, met vragen over Xi.

Leden van de Communistische Partij hebben te horen gekregen dat ze de app echt nodig hebben. Lokale overheden en universiteiten organiseren sessies waarin het ‘politieke belang’ ervan wordt beklemtoond.

Inmiddels is de app de meest gedownloade in China, voor berichtenservice WeChat en TikTok, waarmee filmpjes worden uitgewisseld. Op sociale media maken sommige gebruikers subtiel duidelijk dat ze onder druk staan om de app te gebruiken. Zo kunnen ze punten scoren en andere gebruikers houden die scores weer bij.

