De revolutie van Macron laat nog even op zich wachten

Nooit eerder stonden de planeten zo gunstig. De Franse economie groeit al een tijdje, zij het bescheiden: dit tweede kwartaal werd 0,5 procent genoteerd. Het gaat goed met het consumentenvertrouwen en ook bedrijven, die meer exporteren, zijn optimistischer.

Dat betekent dus rugwind voor de jonge, toekomstgerichte president met het liberale discours. Ook in het parlement lijkt er geen vuiltje aan de lucht, want daar beschikt Macron over een ruime meerderheid. Maar dit alles betekent niet dat alles binnen een vloek en een zucht geregeld is. De Macron-revolutie die van een land dat vooral geassocieerd wordt met gewelddadig straatprotest een dynamische 'startup-nation' moet maken, zal vermoedelijk nog jaren in beslag nemen.

Publieke uitgaven

Het recept voor de patiënt is al geruime tijd bekend. Voorwaarde voor genezing is dat de publieke uitgaven - Frankrijk geeft het meest uit van alle landen in de eurozone - dalen en dat tegelijk de lastendruk voor burgers en bedrijven afneemt. Want zonder huishoudens en bedrijven die meer uitgeven en investeren komt er geen groei. En zonder groei blijven de criteria van het stabiliteitspact uit zicht.

Het komt aan op de uitvoering en wat dit betreft maakte premier Edouard Philippe begin deze maand een slechte beurt. Philippe zei tijdens zijn regeringsverklaring dat hij de beloofde lastenverlichting, zoals het afschaffen van de onroerende zaakbelasting voor tachtig procent van de Fransen en de beruchte vermogensbelasting ISF, moest uitstellen wegens onvermoede budgettaire problemen. Het signaal dat hij afgaf was rampzalig: wij zijn van de kleine stapjes, de halve maatregelen, net zoals onze voorgangers van de afgelopen dertig jaar.

Het regende geschokte commentaren en Macron greep in: de maatregelen figureren wel degelijk in de begroting voor 2018 die eind september wordt gepresenteerd.

Een van de opinieleiders die fel reageerden op het optreden van Philippe is econoom en essayist Nicolas Bouzou. Hij is tevreden over de correctie van Macron maar niet helemaal gerust gesteld. Want donderdag verraste de president hem opnieuw onaangenaam. De regering nationaliseert de belangrijkste scheepswerf van Frankrijk, een bouwer van cruise- en militaire schepen in Saint-Nazaire. Om deze uit handen te houden van een Italiaanse concurrent waarmee eerder afspraken zijn gemaakt. Een allesbehalve liberale of moderne manoeuvre, ook al bezweert Parijs dat de maatregel tijdelijk is.

"Ik ben niet principieel tegen het beschermen van nationale belangen", zegt Bouzou. "Maar dit is fout om drie redenen. In de eerste plaats valt dit niet te rijmen met het streven van Macron om meer buitenlandse investeerders te lokken. In de tweede plaats is dit absoluut onbehoorlijk tegenover de Italianen. Macron is onder andere gekozen op zijn pro-Europese houding en daar past dit niet bij. Ten derde kun je veel beter opkomende sectoren steunen, zoals de biotechnologie en de kunstmatige intelligentie."

Ook met de hervorming van de arbeidsmarkt, de eerste grote verbouwing van het Franse sociale model, zit Macron volgens Bouzou op de goede weg

Maar over het geheel genomen noemt Bouzou het beleid tot nu toe pas mal, niet gek. "Zo is er nu veel herrie over het afschaffen van een woonsubsidie, waarvan bewezen is dat die mensen niet helpt om makkelijker aan een koop- of huurwoning te komen. Het drijft de huren en prijzen van koopwoningen alleen maar op."

Ook met de hervorming van de arbeidsmarkt, de eerste grote verbouwing van het Franse sociale model, zit Macron volgens Bouzou op de goede weg. Volgende maand moet bekend worden hoe de regels voor onder andere ontslagvergoedingen eruitzien. "In Frankrijk blijft de werkloosheid hoog, omdat werkgevers huiverig zijn om mensen aan te nemen. Er zijn nu bedrijven die in problemen komen, omdat ze bij ontslag van werknemers zijn veroordeeld tot het betalen van meerdere jaarsalarissen, dat moet echt anders.'

Maar van een revolutie is lang geen sprake, aldus Bouzou. "Het zwakke punt bij Macron zijn de bezuinigingen. Het is te weinig en het is onduidelijk waar precies op wordt gekort. Laten we hopen dat hij de moed heeft het land van zijn uitgavenverslaving af te helpen."