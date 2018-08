De Republikeinse achterban is niet zo blij met Trumps gedrag, wel met zijn daden

Vijfenzeventig kreeften hadden de Jonge Republikeinen van New Hampshire zaterdag gekocht voor hun jaarlijkse politieke picknick. Maar er kwamen meer dan negentig mensen naar de tuin van hun nieuwe partijkantoortje in Londonderry. Het Victory Office noemen ze het hoopvol, en dat was de stemming ook.

Aan de politieke activisten was niet te merken dat de prominentste vertegenwoordiger van hun partij, Donald Trump, in Washington afgelopen week verder in het nauw raakte. En dat de peilingen voor de verkiezingen in november niet veel goeds beloven.

Niet dat ze het niet volgen. Maar ze hebben het liever over de gezonde economie waar Trump voor heeft gezorgd. En Dan Hynes (37), die verkozen hoopt te worden in de Senaat van New Hampshire, vindt als advocaat dat net als zijn eigen klanten ook de president onschuldig is tot iemand het tegendeel bewijst. Voor de misdaden waarvoor Trumps vroegere campagnevoorzitter Paul Manafort vorige week werd veroordeeld (fraude en belastingontduiking), of die zijn voormalige advocaat Michael Cohen bekende (illegaal Trumps campagne steunen door zwijggeld naar twee vrouwen te sluizen) zijn volgens Hynes alleen die twee zelf verantwoordelijk.

En als speciaal aanklager Robert Mueller met harde bewijzen komt voor door Trump gepleegde misdaden? “Dan wil ik dat zelf beoordelen.” Dus hij vindt Muellers onderzoek in elk geval geen ‘heksenjacht’, zoals Trump dagelijks twittert? De politicus en advocaat laat zich niet uit de tent lokken. “Ik wil het gewoon zelf bekijken.”

Bescherming Mueller is absoluut bevooroordeeld tegen Trump, dat weet Steven Goddu (58) zeker. Dat Michael Cohen de president heeft aangewezen als medeplichtige, zegt hem niet zoveel. “De macht van de overheid is enorm, ik denk dat ze iedere burger kunnen laten zeggen wat ze willen. Ik zie geen misdaden waaruit ik moet concluderen dat hij een maffioos type is.” Trump is nu eenmaal Trump. “Ik ben soms niet blij met zijn gedrag, hij zou niet zo onbeleefd moeten zijn. Maar ik ben wel blij met zijn daden.” De opwinding van de media over Trump miskent waar het om gaat Sharon Osborne Die daden gaan over wat Goddu als conservatieve Republikein de grote prioriteit voor Amerika vindt: de rol van de overheid terugdringen. Die moet zich beperken tot de kerntaken. “We moeten allereerst beschermd worden tegen vijanden. Onze defensiebegroting is gigantisch en dat moet ook, de wereld is een nare plek. Verder moet de overheid een omgeving creëren waarin we geld kunnen verdienen, met regelgeving binnen redelijke grenzen en een goede infrastructuur.” Trump heeft hem op zijn wenken bediend: “Hij heeft een sfeer geschapen waardoor we hopelijk vrede krijgen met Noord-Korea. We horen niet meer elke dag over IS, die zijn ingemaakt omdat hij onze krijgsmacht gewoon liet doen wat ze nodig vond. En hij heeft moeilijke besluiten genomen over China. Dat durfde nooit iemand aan, omdat ze zoveel geld aan ons lenen. En iedereen is zo bang voor een handelsoorlog. Maar we zijn nog steeds de economische supermacht, niet China. Dat zouden ze wel willen. Dat is de echte dreiging. Dus ook hier zie je: hij beschermt ons.”

Schandalen Trump was in 2016 niet de eerste keus van Goddu als presidentskandidaat, dat was de conservatieve senator uit Texas, Ted Cruz. Maar die ziet hij het in 2020 niet opnieuw proberen en in dat geval stemt hij met een gerust hart weer op Trump. Hij heeft al een pet op met diens herverkiezingsslogan: ‘Houd Amerika groots’. Maar die pet gaat af als aanklager Mueller, hoe bevooroordeeld misschien ook, bewijst dat Trump ­samenspande met Rusland toen dat land hem bij de verkiezingen een handje hielp. “Zonder twijfel. Als het toch waar is, dan hoort hij daar niet te zitten. Daar sta ik voor open.” Sharon Osborne niet. Van vragen over het Rusland-onderzoek moet ze diep zuchten. “De opwinding van de landelijke media over Trump miskent waar het om gaat. Ons Republikeinen motiveer je met beleid. Lage belastingen, vrijheid van onderwijs.” Maar doen de schandalen rond president Trump geen afbreuk aan zijn vermogen om goed beleid te voeren? Wil ze bijvoorbeeld in 2020 niet toch liever een meer conventionele Republikein in het Witte Huis? “Nee. Want Trump is – ik wil hem niet manipulerend noemen, maar hij weet de media gefocust te houden op al die schandalen. Terwijl hij ondertussen ongemerkt heel veel klaarspeelt.”

Meer vertrouwen in onderzoek Mueller Na een week waarin er maar weinig goed ging voor Donald Trump, kan hij zich troosten met de trouw van zijn aanhang. In een peiling die de Wall Street Journal en tv-netwerk NBC de afgelopen week hielden, kreeg hij voordat het nieuws over zijn ex-medewerkers Paul Manafort en Michael Cohen bekend werd, de steun van 46 procent van de ondervraagden, daarna 44. Die daling is kleiner dan de foutmarge in die cijfers. Het vertrouwen van de Amerikanen in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller daalde een tijd lang, na voortdurende beschuldigingen van partijdigheid door Trump en andere Republikeinen. Maar in een peiling van Fox News steeg het in de loop van augustus van 48 naar 59 procent. Voor de verkiezingen in november moeten de Republikeinen in het Congres zich zorgen maken: 47 procent van de Amerikanen ziet het liefst een Democratische meerderheid, terwijl 40 procent de Republikeinen aan de macht wil houden.

