De relatie tussen Duitsland en Amerika wordt steeds killer

“Het westen is zojuist wat kleiner geworden”, concludeerde Sigmar Gabriel, nadat hij de Navo- en de G7-toppen van de afgelopen dagen had aangezien. Daar las Donald Trump zijn bondgenoten de les omdat ze veel te weinig geld uittrekken voor defensie. Bovendien weigerde Trump zich ter plekke te committeren aan het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is bereikt.

Het kortzichtige Amerikaanse beleid druist in tegen Europese belangen Sigmar Gabriel

Dat akkoord moet de aarde behoeden voor al te heftige opwarming, met klimaatrampen als extreme droogte of juist overvloedige regenval en stijgende zeespiegels als gevolg. Rampen waar Afrika en het Midden-Oosten nu al mee te maken hebben en die, aldus Gabriel, mede crises als die in Syrië veroorzaken. Maar wat doet Trump? Die versnelt die klimaatverandering juist, door zich tegen maatregelen te verzetten, vindt Gabriel. En hij sluit een wapendeal met de Saoedi’s zodat er meer wapentuig het crisisgebied instroomt. “Het kortzichtige Amerikaanse beleid druist in tegen Europese belangen.”

Kiezersgunst Europa moet aansturen op meer klimaatbeleid, minder wapens en meer religieuze tolerantie, anders destabiliseren het Midden-Oosten en Afrika verder ‘en komt de Europese vrede in gevaar’, vindt de Duitse minister van buitenlandse zaken, die ook vicekanselier is. En prominent lid van de sociaal-democratische SPD. De SPD is nu coalitiepartner van Angela Merkels CDU, maar er komen verkiezingen aan. Die Welt schat in dat Gabriel daarom zijn best doet om zich nog verder van Donald Trump te distantiëren dan zijn baas én tegenstrever Angela Merkel al deed. Hij hoopt er kiezers mee te winnen. Al is het niet de eerste keer dat Gabriel Europa oproept niet naar de Amerikaanse pijpen te dansen. Vorig jaar zomer baarde hij opzien door het handelsakkoord TTIP, waarover toen de VS en Europa toen nog volop onderhandelden, ten grave te dragen. Zijn belangrijkste reden: ‘dat wij Europeanen ons natuurlijk niet aan de Amerikaanse eisen kunnen onderwerpen’. En destijds zat niet Donald Trump, maar Barack Obama in het Witte Huis. Vanochtend kwam Trumps reactie op twitter: 'We hebben een GIGANTISCH handelsoverschot met Duitsland, bovendien betalen zij VEEL MINDER dan ze zouden moeten aan de Navo & het leger. Zeer slecht voor de VS. Dit zal veranderen'. Lees ook het interview met EU-expert Janis Emmanouilidis. Hij gelooft niet dat Merkel de relatie met de VS op het spel zet.

