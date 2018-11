De regels voor begraven en cremeren zijn hopeloos verouderd, vindt D66

Waarom mag de familie bij een crematie de as van de overledene eigenlijk niet dezelfde dag meenemen? Pas na dertig dagen mag die worden opgehaald, schrijft de wet voor. Ooit had dat een reden, zegt D66-Kamerlid Monica den Boer. “Nu allang niet meer. Tijd om de wet aan te passen aan de wensen in het land.”

D66 wil dat de Wet op de lijkbezorging op allerlei punten wordt gemoderniseerd. De kern van die wet stamt uit 1869. De laatste serieuze aanpassingen dateren van 1991. Het hoeft volgens het Kamerlid niet veel moeite te kosten om de regels up-to-date te maken. “Zodat er voor iedereen meer keuzevrijheid dan nu is voor een waardig afscheid.” De plannen zijn mede gebaseerd op gesprekken met uitvaartondernemers.

Op dezelfde dag verstrooien

Nabestaanden nog dezelfde dag de as meegeven na een crematie is een van de voorstellen. Als de crematie in de ochtend is, kan de familie desgewenst de as ’s middags al verstrooien. Bij een crematie later op de dag zou de as al de volgende dag opgehaald kunnen worden. “Voor wie dat wil”, benadrukt Den Boer. “Soms wenst een familie de asverstrooiing op dezelfde dag te doen, als één ceremonie. Wij vinden dat mensen zo veel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen hoe ze het rouwproces vormgeven.”

Dat de familie nu een maand moet wachten, is omdat de as vroeger beschouwd werd als bewijsmateriaal in strafzaken, voor er DNA-technieken bestonden. De regel is ingehaald door de tijd. Daarbij: als er een verdenking is van een niet­-natuurlijke dood is crematie sowieso niet toegestaan.

Ook moet het mogelijk worden de as van twee mensen in één urn te laten opslaan. Dat is nu officieel niet toegestaan. “Crematoria krijgen vaak zulke verzoeken, bijvoorbeeld als beide ouders kort na elkaar zijn overleden”, zegt Den Boer. Met een juridische truc kunnen de crematoria en uitvaartondernemers zo’n ‘gezamenlijke urn’ wel regelen, bijvoorbeeld door eerst de as uit te geven, die weer in te nemen en te mengen. D66 wil af van die schimmigheid.

De huidige wet is ook streng over samen begraven in één kist. Ook in bijzondere situaties mag dat niet, bijvoorbeeld als ouders van een doodgeboren tweeling daar om vragen. “Die strenge regel is dan heel moeilijk te begrijpen”, zegt Den Boer. De Kamer zou een uitzondering moeten regelen, net als voor de situatie waarin moeder en kind beiden bij de bevalling overlijden.