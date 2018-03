De PVV krijgt in Rotterdam nauwelijks voet aan de grond

Met name de uitslag in Rotterdam is een tegenvaller voor de partij van Wilders. Voor een goed resultaat in de havenstad had de PVV-leider zich persoonlijk sterk gemaakt.

Hij bemoeide zich nadrukkelijk met de keuze van de kandidaten en hoopte daar een flinke stap te zetten naar lokale aanwezigheid. Maar met name de concurrentie van het machtige Leefbaar Rotterdam, een partij die al langer actief is in de stad, speelde hem parten.

Het resultaat is ruim onder de 13 procent die vorig jaar werd behaald bij de laatste Tweede Ka­mer­ver­kie­zin­gen

De PVV deed dit keer mee in dertig gemeenten. Na de eerste uitslagen zag het ernaar uit dat het resultaat ruim onder de 13 procent bleef die vorig jaar werd behaald bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Sprong Met deze raadsverkiezingen waagde Wilders de sprong van de landelijke en provinciale politiek naar de gemeenten. Hij koos ervoor alleen mee te doen in gemeenten waar hij goed zou kunnen scoren. Vier jaar en acht jaar geleden stonden er alleen PVV’ers op de biljetten in Den Haag en Almere. In Emmen haalde de PVV bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer nog 20 procent van de stemmen, en gisteren was dat waarschijnlijk de helft minder. Toch toonde PVV-lijsttrekker Tom Kuilder zich tevreden. Hij vindt vier zetels, als nieuwkomer, een goed begin. Behalve in Rotterdam, Utrecht en Emmen krijgt de PVV ook in Enschede nauwelijks voet aan de grond. De partij krijgt daar waarschijnlijk 3 van de 39 zetels.