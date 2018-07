De PvdA heeft het toverstokje voor het probleem-Postema nog niet gevonden

“Debat is het slechtst denkbare scenario voor ons.” Met deze mini-analyse, afkomstig uit het ‘per ongeluk’ openbaar gemaakt whatsappberichtje van Lilianne Ploumen, sloeg de oud-minister, oud-PvdA-voorzitter en huidig Kamerlid de spijker op z’n kop. De PvdA ziet de ophef rond partijgenoot André Postema, de bestuursvoorzitter van de Maastrichtse scholenkoepel LVO, liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Maar de partij heeft het toverstokje nog niet gevonden.

Het was prijsschieten voor Kamerleden tijdens het bewuste debat afgelopen donderdag, over het examendebacle in Maastricht. Natuurlijk vond iedereen dat de gedupeerde scholieren prioriteit hadden. Maar nu voor hen de hersteloperatie in gang is gezet, verschoof de schijnwerper naar Postema. ‘Bord voor z’n kop’ en ‘geld graaien maar geen prestaties leveren’, luidden enkele harde kwalificaties.

Alleen PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul, die onderwijs in haar portefeuille heeft, bleef tot chagrijn van de anderen volhouden dat de kwestie-Maastricht eerst goed uitgezocht moest worden. Tot Ploumen elders in het Kamergebouw onverwacht een inkijkje gaf in het échte fractiestandpunt en zo Van den Hul uit haar ongemakkelijke positie bevrijdde.

Zelfs als Postema besluit af te treden als be­stuurs­voor­zit­ter, bestaat de kans dat hij senator blijft

Paniek Maar daarmee zal de paniek in de binnenkamers van de PvdA niet geluwd zijn. Postema is een actieve PvdA’er, en een prominente ook. Hij is fractievoorzitter in de Eerste Kamer, sinds Marleen Barth begin dit jaar haar zetel moest opgeven nadat ze vakantie vierde op de Malediven tijdens het belangrijke donordebat. Het monster van de beeldvorming stak dus al z’n kop onder het bed uit. Weer gedoe, weer met een PvdA’er in het middelpunt. Probleem één voor de partij: anders dan Barth weigert Postema op te stappen. Hij krijgt daarvoor bijval uit de Maastrichtse politiek (D66-onderwijswethouder Bert Jongen) en de raad van toezicht van LVO. En hij vecht terug: vandaag kreeg de onderwijsinspectie van hem een veeg uit de pan. Die had de examens nooit ongeldig mogen verklaren, maar eerst met de school een analyse moeten maken. Daar mag wat in zitten, van Postema was toch een andere verklaring verwacht, zo verwoordde minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs, D66) de gedachten van velen. Probleem twee: er is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de gang van zaken en dat is pas in november klaar. Minister Van Engelshoven moest toegeven dat zij eerst de conclusies moet afwachten, voor ze de bestuurder kan laten wegsturen. Voor de PvdA zal dit bekend klinken. Vorig jaar speelde de kwestie-Moorlag, het eigen Tweede Kamerlid dat in een vorige baan werknemers in een sociale werkplaats inhuurde via een door de rechter afgewezen en door de PvdA sterk afgekeurde schijnconstructie. De partijvoorzitter adviseerde Moorlag publiekelijk op te stappen. Binnenskamers drong partijleider Lodewijk Asscher aan op vertrek, maar een partijcommissie oordeelde dat Moorlag uit goede bedoelingen had gehandeld. De arbeidsgehandicapten kregen achterstallig loon. En Moorlag zit er nog.

Zetel opgeven Dan het derde probleem: zelfs als Postema besluit af te treden als bestuursvoorzitter, bestaat de kans dat hij senator blijft. Ondanks alle kritiek waren er deze week geen Kamerleden die hardop zeiden dat hij zijn zetel moet opgeven. Daar gaat de PvdA over, klonk het - al is dat niet waar: Postema is democratisch verkozen. De PvdA-senaatsfractie kan hem wel zijn voorzitterschap ontnemen. Maar senatoren en partijbestuur hullen zich vooralsnog in stilzwijgen. Het ‘slechtst denkbare scenario’ van Ploumen verplaatst zich dus naar de senaat als die de laatste debatten voor het zomerreces voert. Postema sloeg de gebruikelijke vergaderdag deze week over, iets met ‘prioriteiten in Maastricht’. Dinsdag wordt hij wel verwacht.

