De premier van Malta gaat door met smaadzaak tegen vermoordde journaliste

De familie peinst er niet over. “Wij geven geen gehoor aan afpersing door onze ambtenaren”, is te lezen in een verklaring.

Lees verder na de advertentie

Caruana Galizia kwam in 2017 door een autobom om het leven. De moord is tot op heden onopgelost. De kritische journaliste publiceerde veelvuldig over corruptie binnen de regering van Muscat. Stafchef Keith Schembri en minister van toerisme Konrad Mizzi doken op in de Panama Papers. Ze zetten geheime vennootschappen op om geld weg te sluizen.

De familie reageerde geschokt. ‘Is het niet genoeg dat ze dood is? Wilt u nu ook nog geld?’

In diezelfde Panama Papers kwam ook de Maltese vennootschap Egrant voor. De journaliste ontdekte dat Egrant op naam stond van Muscats vrouw, Michelle.

Enorme leugen De premier heeft de aantijgingen altijd ontkend en spande een smaadzaak aan. Het doet hem pijn dat zijn vrouw en kinderen worden genoemd, zei hij deze week huilend in de rechtbank. Hij noemt de beschuldigingen een ‘enorme leugen.’ “Ik kan veel hebben, maar dit is voor mij onacceptabel.” Muscat verwijst naar een uitgebreid rapport dat deze zomer verscheen in opdracht van de regering. De conclusie: er zijn onvoldoende ­bewijzen die de aantijgingen van ­Caruana Galizia onderschrijven. Maar het pikante is dat slechts 50 van 1500 pagina’s van het rapport openbaar zijn gemaakt. Dat komt, zei Muscat destijds, omdat er bepaalde partijen zijn die schade kunnen ondervinden van het rapport. De familie reageerde geschokt. Eerder zei de weduwnaar van de vermoorde journaliste in een interview dat hij niet snapt waarom een smaadzaak tegen iemand die dood is wordt voortgezet. “Is het niet genoeg dat ze dood is? Wilt u nu ook nog geld?”, ­aldus Peter Caruana Galizia in The Times of Malta dit voorjaar. Maar voor Muscat lijkt het een principezaak. Hij blijft doorprocederen, tenzij de familie van de journaliste – drie zonen en een man – de conclusies uit het eerdere rapport accepteren.

Vernietigend rapport De Egrant-zaak is niet het enige dat Muscat achtervolgt. In december kwam de Venetië-commissie, een ­adviesorgaan van de Raad van Europa, met een vernietigend rapport. De rechtsstaat functioneert niet naar ­behoren, de premier heeft te veel macht bij rechterlijke benoemingen en de procureur-generaal opereert niet onafhankelijk, zo luidden de conclusies. Enkele Europarlementariërs vroegen de Europese Commissie vorige week of ze actie gaat ondernemen tegen Malta. Muscat moest afgelopen week meer slecht nieuws incasseren. Malta is één van de grootste dalers op de ­anti-corruptieranglijst van Transparency International. Dit jaar staat het eiland op plek 51, vorig jaar op 46. In 2004 stond het nog op de 25ste plaats. Niets aan de hand, zei Muscat. Andere rapporten komen tot andere conclusies, luidde zijn verweer. Toch lijken de aantijgingen niet uit de duim gezogen. De Europese Commissie waarschuwde onlangs voor de verkoop van paspoorten aan vermogende Pakistanen, Russen of Chinezen. Dat gebeurt in veel Europese lidstaten. Het vergroot de kans op witwassen en het trekt criminelen aan. Malta werd expliciet genoemd in het rapport van de Commissie, omdat het eiland de herkomst van het geld niet goed genoeg zou controleren. Alle internationale aantijgingen aan het adres van Muscat hebben weinig invloed op zijn populariteit op het eigen eiland. Want dankzij de paspoortenverkoop waar de Commissie zo kritisch op is, gaat het uitmuntend met de economie.

Lees ook:

Corrupt Malta moet de les worden gelezen EU-lid Malta staat al jaren bekend als een corruptienest en het ministaatje in de periferie heeft tot nu weinig te duchten van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Terwijl er toch reden genoeg is om Malta – net als Polen, Hongarije en Slowakije – eraan te herinneren wat de regels zijn in de waardengemeenschap die de EU zegt te zijn. Landen waar sprake is van ondermijning van de rechtsstaat bedreigen immers de Europese Unie van binnenuit.