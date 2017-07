De poortjes zijn weg, maar de Palestijnen blijven woedend

De parkeerplaats is in een handomdraai omgetoverd tot openbare gebedsruimte. Op het gebrokkelde asfalt worden gebedskleedjes neergelegd, de vrouwen en mannen zijn gescheiden door een rij geparkeerde auto’s. Palestijnen bidden morgen opnieuw buiten de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Ook al haalde Israël vannacht de verfoeide detectiepoortjes daar weg.

“Israël vindt steeds nieuwe manieren om controle over de Al-Aqsa te krijgen”, zegt Rijada Odallah.

Ze hebben nog steeds camera’s, die honden. Camera’s die zelfs door je kleren heen kunnen kijken. Mohammed Issawi, Palestijnse winkelier

De Palestijnen die hier woensdag komen bidden, behoren tot de harde kern van ‘Al-Aqsa-activisten’ uit Oost-Jeruzalem, veelal oudere vrouwen en mannen. Maar hun emoties worden veel breder gedeeld, door Palestijnen in Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. “Ze hebben nog steeds camera’s, die honden. Camera’s die zelfs door je kleren heen kunnen kijken”, zegt Mohammed Issawi. Hij zit voor zijn winkel in een van de uitgestorven winkelstraten van de Oude Stad. Weinig Palestijnen hebben nu zin om daar hun boodschappen te doen. Op bijna elke hoek staat een groepje zwaarbewapende Israëlische agenten. Mohammed blijft daar toch zitten omdat “zij anders straks, net als in Hebron, de hele winkelstraat doodmaken”.

Detectiepoortjes Afgelopen nacht haalde Israël de detectiepoortjes weg die waren geplaatst bij de ingangen van het moskeecomplex na de aanslag van anderhalve week geleden. Daarbij werden twee Israëlische agenten vermoord met wapens die naar de moskee gesmokkeld waren. Zeven doden later (vier Palestijnen, drie Joden) besloot premier Netanyahu te luisteren naar het advies van zijn veiligheidsdiensten. Die hadden al direct gewaarschuwd dat de detectiepoortjes tot een nieuwe geweldsgolf konden leiden. Maar tegelijk maakte het Israëlische kabinet zo’n 24 miljoen euro vrij voor andere veiligheidsmaatregelen, onder andere camera’s met gezichtsherkenning. Die kunnen gekoppeld worden aan de database van de politie en inlichtingendiensten. “De dectectiepoortjes zijn weg. Nu moeten we als varkens door hekken met camera’s erboven”, zegt Odallah. “Die zijn net als op het vliegveld, ze kijken zo door je kleren heen.” Op Facebook circuleren al foto’s van hoe dat eruit ziet. De Waqf, de islamitische autoriteit die het Al-Aqsa-complex beheert, riep de gelovigen dan ook op buiten te blijven bidden. Ook de Palestijnse president ziet geen handreiking in het nachtelijke besluit van het Israëlische kabinet. In Ramallah verscheen vandaag een metershoge poster met een foto van Abbas en de tekst: ‘Jeruzalem is van ons en zal van ons blijven’. De verzwakte president gaat dezer dagen graag af op het roerige volkssentiment. Er zijn weinig Palestijnen die zich iets aantrekken van Abbas, maar de Waqf geniet onder hen groot gezag. In de Joodse wijk van de Oude Stad kan Netanyahu’s besluit om de poortjes weg te halen op weinig instemming rekenen. “Als je nu zwicht voor hun eisen, wat kan je dan in het vervolg nog doen?” zegt Aren Neckermeyer. “Wij joden zijn maar met een paar miljoen, de moslims met miljarden. Ik snap dat het lastig is voor Netanyahu. Maar toegeven helpt niks. Ze accepteren toch niks.” Beide kampen lijken zich voor te bereiden op een mogelijke lange periode van impasse. Bij de Damascuspoort heeft Israël vannacht oude olijfbomen gekapt om plaats te maken voor de politiemacht. Palestijnen zeggen op de vraag hoe nu verder: ’Desnoods bidden we maanden op straat. We zullen zien.’ Lees ook: Abbas moet het hard spelen om niet nog meer steun te verliezen

