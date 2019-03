De politiek gaat geschokt de verkiezingen in

Aan het einde van de maandagochtend komt de Haagse verkiezingscampagne abrupt tot stilstand. Het begint met premier Mark Rutte, die het wekelijkse coalitieoverleg afbreekt en zich met spoed bij het crisisteam op het ministerie van justitie en veiligheid voegt. Hij noemt het nieuws over de aanslag in een eerste reactie ‘zeer verontrustend’.

De laatste dagen voor de verkiezingen zijn normaliter de belangrijkste. Het is de hete fase, zoals dat wordt genoemd, de ultieme kans voor partijen om zwevende kiezers te overtuigen. Maar de gebeurtenissen in Utrecht bevriezen de campagne. Partijen zijn het na onderling overleg eens: vandaag is geen dag om folders uit te delen.

Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) besluiten niet naar de pensioendemonstratie in Rotterdam te gaan. Het verkiezingsdebat van ‘EenVandaag’, ‘s avonds op de Erasmus Universiteit, wordt geannuleerd. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma reageert: “In gedachten ben ik bij de slachtoffers en hun familie”. PVV-leider Geert Wilders: “Er zijn mensen die nu voor hun leven vechten, om dan te debatteren over pensioenen en zorg is niet gepast”.

Grote uitzondering is Forum voor Democratie. Partijleider Thierry Baudet kiest ervoor de geplande verkiezingsbijeenkomst maandagavond wel te laten doorgaan. “Juist nu is het essentieel om samen te komen en met elkaar te spreken over de toekomst van ons land”, aldus Baudet. De avond zal ‘in aangepaste vorm’ verlopen, laat de partij weten.

De Provinciale Statenverkiezingen van woensdag gaan door. Rutte heeft daar niet lang over na hoeven denken: “We moeten onze manier van leven voort­zetten. Onze democratie is sterk.” In hoeverre de campagne dinsdag nog enigszins op gang komt, is onduidelijk.

Pim Fortuyn

Het is eerder gebeurd dat een verkiezingscampagne werd overschaduwd door een ernstige gebeurtenis. Na de moord op Pim Fortuyn, 6 mei 2002, was het even twijfelachtig of de Tweede Kamerverkiezingen later die maand nog konden doorgaan. Ze vonden plaats, zoals gepland op 15 mei, maar de campagne kwam niet meer van de grond. Den Haag was te zeer geschokt door de politieke moord.

Ook de vliegramp in Libië, op 12 mei 2010, had invloed op de cam­pagne voor Tweede Kamerverkiezingen. Zeventig Nederlanders kwamen bij het ongeluk om het leven. Partijen schortten gedurende enkele dagen hun activiteiten op. Maar ook toen was er geen eensgezindheid. Zo voelde de Piratenpartij niets voor een campagnestop. Lijsttrekker Samir Allioui zei destijds: “Massaal over elkaar heen vallen om te roepen dat je je campagne stillegt is ook een vorm van campagnevoeren”.

De steun van Wilders voor het stopzetten van de campagne was van korte duur. Maandagavond om kwart voor zeven, als er nog grote onduidelijkheid is over het motief van de dader in Utrecht, twittert hij: ‘Of motivatie verdachte Turk nu relatiegerelateerd of terrorisme is, hoe kan iemand met een strafblad vol misdrijven(…) vrij rondlopen en met een wapen in een tram onschuldige mensen doodschieten?? Leg dat eens uit Rutte.’

En wat Wilders betreft moet de premier dat op de laatste campagnedag doen. De PVV-leider wil een Kamerdebat over de aanslag, nog deze dinsdag te houden.