De parlementaire enquête moet Groningers genoegdoening geven

Publieke verantwoording door de hoofdrolspelers moet gedupeerde Groningers een vorm van genoegdoening geven, terwijl het voor de overheid een manier is om in het reine te komen met fouten uit het verleden.

De Tweede Kamer vroeg unaniem om de enquête. Volgens de oproep is ‘herstel van vertrouwen ermee gediend’ als personen en instanties die bij de gaswinning betrokken waren, zich in het openbaar verantwoorden. Zowel de indiener van het verzoek, Tom van der Lee van oppositiepartij GroenLinks, als coalitiepartners van VVD en CDA zeggen dat dit voor de Groningers een vorm van ‘genoegdoening’ op kan leveren.

Sleuteljaar

We kunnen vertrouwelijke informatie boven tafel krijgen over de besluitvorming door ministers Henk Nijboer, PvdA

Een belangrijk deel van het onderzoek zal gaan over het sleuteljaar 2013, zo zeggen Kamerleden van GroenLinks, SP, CDA en PvdA en ChristenUnie. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde toen de gaswinning zo snel als mogelijk en realistisch is te verlagen vanwege het risico op aardbevingen. Datzelfde jaar draaide minister van economische zaken Henk Kamp (VVD) de gaskraan juist verder open.

Henk Nijboer (PvdA) denkt dat een enquête inzicht kan geven in de afwegingen van destijds. “We kunnen vertrouwelijke informatie boven tafel krijgen over de besluitvorming door ministers.” Het is bijvoorbeeld de vraag welke rol financiële argumenten destijds speelden. Het was crisis, het ging slecht met de overheidsfinanciën, en extra gaswinning zorgde voor miljarden aan inkomsten.

Beantwoording van deze vraag kan pijnlijk uitpakken voor de toenmalige coalitiepartijen VVD en PvdA. Mocht er extra gas gewonnen zijn om de begroting op orde te krijgen, dan speelde daarbij naast Kamp waarschijnlijk ook Jeroen Dijsselbloem (PvdA) als minister van financiën een rol. Een enquêtecommissie kan hen onder ede ondervragen.

Van der Lee wil ook weten waarom de gaswinning vanaf 2017 ineens wel flink omlaag kon. Voordat minister van economische zaken Eric Wiebes vorig jaar besloot de winning helemaal af te bouwen, betoogden Kamp en premier Mark Rutte jarenlang dat naast veiligheid ook de leveringszekerheid van aardgas aan huishoudens en de industrie cruciaal was. Want zeven miljoen huishoudens zijn voor koken en verwarming afhankelijk van het Groningse gas, benadrukten zij herhaaldelijk. In 2018 speelde dit argument ineens geen rol meer.