De onwaarschijnlijke bromance tussen Juncker en Trump

Nadat de Amerikaanse president en voorzitter Juncker van de Europese Commissie woensdag het ergste gif uit hun handelsconflict hebben gehaald, verschijnt een foto van hun innige omhelzing op Trumps eigen Twitter, met de tekst: 'Het is zonneklaar dat de Europese Unie, zoals vertegenwoordigd door @JunckerEU, en de Verenigde Staten, zoals vertegenwoordigd door ondergetekende, echt van elkaar houden!'

Waarnemers moeten zich even in de arm knijpen bij het zien van deze onwaarschijnlijke bromance. Jarenlang heeft Trump blijk gegeven van zijn afkeer van de EU. De brexit vond hij prima, wie volgt? De president kon maar niet bevatten dat hij op handelsgebied geen aparte zaken kon doen met Berlijn en Parijs, maar dat hij afhankelijk was van zoiets afstandelijks als de Europese Commissie. Net als zijn Russische en Turkse ambtgenoten Poetin en Erdogan leek Trump genoegen te scheppen in verdeeldheid binnen de EU.

Wat is er woensdag gebeurd in Washington? Juncker heeft onderhandeld met een pistool tegen zijn hoofd, deed de nodige toezeggingen (hoe vaag ook) over de import van Amerikaanse sojabonen en vloeibaar gemaakt aardgas, kuste Trump in de nek, om vervolgens Washington te verlaten met nog steeds dat pistool tegen zijn slaap.

In Brussel wordt het bereikte staakt-het-vuren in de handelsoorlog daarom gevierd als een grote overwinning voor de Europese Commissie, en vooral voor Juncker zelf. Die heeft toch maar mooi even het ondenkbare voor elkaar gekregen: Trump mild stemmen en laten afzien van een verdere escalatie in het conflict. De dreigende importtarieven voor Europese auto's zijn (voorlopig) van de baan.

Het is ze geraden

Bovendien heersen in de nodige EU-landen de nodige twijfels over wat Juncker in hun naam heeft toegezegd. Dat is vooral in Frankrijk het geval, maar ook bij Sigrid Kaag (D66), de Nederlandse minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. 'Het wachten is op de terugkoppeling van de commissievoorzitter over wat precies is afgesproken', tweette ze.

Als je de gezamenlijke Amerikaans-Europese verklaring nauwkeurig leest, valt op dat er weinig concreets in staat. Het zijn vooral intentieverklaringen en toezeggingen over vervolgoverleg. 'We willen de kwesties met de staal- en aluminiumtarieven oplossen', tsja, dat is ze geraden. Er komt een 'werkgroep' om de 'gezamenlijke agenda' vooruit te helpen.

Maar voor het belangrijkste resultaat moeten we niet naar die tekst kijken. Dat er geen tarieven op Europese auto's komen, ziet de EU als belangrijkste succes van Junckers missie. Iets wat er niet was, komt er niet. Juncker mag dan de victorie kraaien, Trump kan concluderen dat dreigen helpt. Hij zal denken: die dreigementen met nieuwe tarieven is wellicht voor herhaling vatbaar als 'de geest van deze overeenkomst' wordt geschonden - dat voorbehoud is misschien wel het belangrijkste zinnetje uit die gezamenlijke intentieverklaring.