De onafhankelijke presidentskandidaat is voor de Amerikanen eerder spelbreker dan redder

Aan de rechterkant van het politieke spectrum loopt Donald Trump zich warm en voorlopig heeft zich daar nog niemand gemeld die een alternatief op rechts wil zijn. Een ouderwetse Republikein die tegen hoge begrotingstekorten, betuttelende regelgeving en abortus is, maar bijvoorbeeld wel een realistische houding ten opzichte van immigratie en respect voor politieke tradities, handelspartners en bondgenoten heeft – kom er maar eens om.

Aan de linkerkant zijn er tientallen kandidaten. Het moet zich nog uitkristalliseren wat die allemaal aan Amerika zullen beloven, maar het zal veel zijn. ‘Medicare for all’ bijvoorbeeld, iedereen in het staatsziekenfonds als vervolg op de stappen die met Obamacare zijn gezet, is al lang geen marginaal idee meer. Evenmin als gratis universitair onderwijs.

Is daar tussenin nog ruimte? Maakt een onafhankelijke kandidaat - geen Democraat en geen Republikein -volgend jaar kans om gekozen te worden?

De voorgeschiedenis is niet gunstig. Het tweepartijensysteem in de VS is hardnekkig. De meeste kiezers zijn trouw aan één partij. Overlopen naar de andere grote partij is een spaarzaam benutte optie. En wie dat doet weet tenminste nog waarvoor hij of zij kiest en heeft kunnen zien hoe die kandidaat zich door de voorverkiezingen in die andere partij knokte. Een onafhankelijke kandidaat? Dat is ongekeurde waar, je neemt er een risico mee.

Ruimte

En je stem kan bovendien een verloren stem worden, want nooit heeft in de Amerikaanse politieke geschiedenis zo’n ‘onafhankelijke kandidaat’ gewonnen. Soms heeft hij of zij daarentegen de rol gespeeld van ‘spoiler’, spelbederver, die zoveel stemmen wegtrok bij de vermoedelijke winnaar dat het land juist vier of zelfs meteen maar acht jaar met diens tegenstander opgescheept zat. Ross Perot in 1992, Ralph Nader in 2000, Jill Stein in 2016: dat zij Amerika de presidentschappen van Bill Clinton, George W. Bush en Donald Trump hebben bezorgd staat niet onomstotelijk vast en is ook heel moeilijk vast te stellen. Maar maar er rust op zijn minst een sterke verdenking op hen.

Wat die drie kandidaten gemeen hebben, is dat ze aan de uitersten van het politieke spectrum opereerden: Perot op rechts en Nader en Stein op links. Ze fulmineerden tegen de partij die hun ideeëngoed had kunnen vertegenwoordigen – de Republikeinen bij Perot, de Democraten bij Nader en Stein – maar te timide was met zijn plannen, of er alleen maar lippendienst aan bewees. Dit jaar lijkt er voor Republikeinse of Democratische fundamentalisten weinig ruimte. Beide partijen hebben zich immers al ver in hun eigen ideologische hoek teruggetrokken. Maar daardoor is er nu misschien juist ruimte in het centrum.

Daar wil Howard Schultz gebruik van maken. De voormalige directeur van koffieketen Starbucks en meervoudig miljardair ‘onderzoekt een kandidatuur’ maakte hij eind januari bekend. Schultz doorloopt alle voorbereidende stadia: hij heeft een boek geschreven en verschillende interviews gegeven. Er zouden zelfs bezoeken aanstaande zijn aan Iowa, New Hampshire, South Carolina en Nevada. Dat is eigenlijk nergens voor nodig - een onafhankelijke kandidaat doet immers niet mee aan het voorverkiezingencircus dat in die vier staten begin 2020 wordt afgetrapt. Maar inwoners en media staan daar op scherp en dus levert het aandacht op.

Het is echter de vraag of Howard Schultz zelf op scherp staat. Zijn start was niet geweldig. In interviews wees hij op de ontevredenheid bij de Amerikanen over de politieke bestel, waar zo veel wordt geruzied en zo weinig tot stand gebracht. Maar veel concreter dan ‘het land verenigen’ werd het niet. Consequent is dat wel: vorig jaar week greep hij in een interview met zaken-zender CNBC naar een uitwijkmanoeuvre die hij zal hebben afgekeken van echte politici, maar die voor een kandidaat nogal onlogisch is: “Ik wil niet hypothetisch gaan praten over wat ik zou doen als ik president zou zijn.”

Maar zelfs als Schultz wel talent zou hebben voor slimme programmapunten en effectieve politieke uitspraken, dan nog lijkt zijn expeditie naar het grote midden van de Amerikaanse politiek tot mislukken gedoemd. Dat midden is namelijk, zo analyseerde onder andere de politiek-statistische website FiveThirtyEight, helemaal niet zo groot. Als je uit het electoraat de officieel geregistreerde Republikeinen en de Democraten weghaalt, hou je 40 procent over, zegt Schultz. Maar streep je ook degenen weg die officieel partijloos zijn maar wel elke paar jaar trouw op dezelfde partij stemmen, hou je nog maar zo’n tien procent echte zwevende kiezers over.