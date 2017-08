De nieuwe Ierse premier maakt het de Britten niet gemakkelijk

In een casual lichtblauw overhemd viel hij niet direct op in de stoet. Maar de aanwezigheid van de Ierse premier in de Gay Pride van Belfast vorige week was een belangrijk statement. Leo Varadkar (38) is openlijk homoseksueel en voert luidruchtig campagne voor het homohuwelijk, dat in Noord-Ierland nog altijd niet is toegestaan.

"Het is een kwestie van tijd voordat zij ook hier kunnen trouwen", zei Varadkar vol vertrouwen tijdens de Pride in de Noord-Ierse hoofdstad. Tot grote irritatie van de grootste partij in Noord-Ierland, de oerconservatieve en protestantse DUP: Waar bemoeit die nieuwe Ierse premier zich mee?

Het laat zien dat er in Dublin een nieuwe wind is gaan waaien. Varadkar zoekt de confrontatie met zijn buren en schuwt het bepaald niet om zijn mening te geven. Alleen al door zijn achtergrond breekt hij met al zijn voorgangers. Hij is niet alleen de jongste Taoiseach (eerste minister) ooit, hij is ook de eerste Ierse minister-president met een migratieachtergrond - hij is zoon van een Indiase arts en een Ierse verpleegster - en daarnaast ook de eerste homoseksuele premier. In een land waar homoseksualiteit nog geen 25 jaar geleden wettelijk strafbaar was.

Inspiratie voor anderen Varadkar veroverde in 2007 voor het eerst een parlementszetel in de Dáil, het Ierse parlement. Binnen enkele jaren werkte hij zich binnen de centrum-rechtse regeringspartij Fine Gael op tot minister van sociale zaken. Ja, ik ben homo. Daar wil ik graag open en eerlijk over zijn naar de Ierse bevolking Hij kreeg landelijke bekendheid door in de campagne voor het Ierse referendum over het homohuwelijk in 2015 in een live radio-interview te zeggen: "Ja, ik ben homo. Daar wil ik graag open en eerlijk over zijn naar de Ierse bevolking." De Ierse homobeweging omschreef hem toen als een 'inspiratie voor anderen'. Uiteindelijk won hij in juni dit jaar de interne verkiezing om het leiderschap binnen Fine Gael. Premier Kenny besloot zijn positie ter beschikking te stellen nadat eerder de verkiezingen teleurstellend voor hem waren verlopen. Fine Gael leidt op dit moment een minderheidsregering. Met zijn aantreden kreeg Varadkar ook meteen het zwaarst denkbare dossier in zijn schoot geworpen: Brexit. Ierland is van alle 27 EU-landen economisch verreweg het meest afhankelijk van Groot-Brittannië en vreest daarom meegesleurd te worden in een economische crisis, mochten de onderhandelingen stuklopen.

Scherpe toon Maar hoewel zijn voorganger zich tegenover de Britten uiterst diplomatiek opstelde, is Varadkar veel uitgesprokener. Kenny stelde zich op als bondgenoot van de Britten, iemand die in Brussel de rol van mediator wilde vervullen. Maar daar denkt zijn opvolger totaal anders over. In zijn eerste grote brexit-speech deze week haalde hij hard uit naar Londen. Hij wordt ongeduldig van het gebrek aan duidelijkheid, zei hij. "De Britten hebben dit zooitje veroorzaakt en het is niet mijn taak om met een oplossing te komen." Ook is er geen compromis mogelijk over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland: die moet open blijven. Punt uit. Hij gaf zelfs ambtenaren de opdracht te stoppen met het schetsen van de gevolgen van een harde grens-scenario. Volgens de Irish Times, een van de grootste kwaliteitskranten in Ierland, hoopt Varadkar met zijn scherpe toon de Britten meer richting een zachte Brexit te manoeuvreren. Dat is te prijzen, schrijven ze in een commentaar, zeker omdat het in het belang van Ierland is. Maar het brengt ook risico's met zich mee. De jonge en onervaren premier kan zich ook vergalopperen en daarmee de relatie met Downing Street flink beschadigen. Voormalig Brits staatssecretaris voor brexit-zaken, David Jones, noemde de uitspraken van Varadkar 'betreurenswaardig'. Al is één ding duidelijk geworden in zijn eerste, energieke weken als premier: Ierland laat de komende tijd weer veel meer van zich horen.

