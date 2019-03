De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern toont haar kracht

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern wordt sinds haar aantreden zestien maanden geleden bejubeld als een links baken van hoop in een steeds rechts-nationalistischer wereld. Het weekblad Time zette Ardern vorig jaar in zijn lijst van honderd ‘invloedrijkste mensen’. Modeblad Vogue noemde haar ‘jong, dynamisch, toekomstgericht en onbeschaamd liberaal’ en doopte haar de ‘Anti-Trump’.

Lees verder na de advertentie

Het enthousiasme groeide nog verder toen de politica – Labour-lid sinds haar achttiende – als tweede premier in functie wereldwijd een kind kreeg en haar drie maanden oude dochter meenam naar een vergadering van de Verenigde Naties. Haar fans noemden dat heel inspirerend voor werkende moeders.

Ondanks al deze lof had de 38-jarige Ardern in eigen land de laatste tijd de nodige moeite om haar ingewikkelde coalitie met de Groenen en de rechts-populistische partij New Zealand First bijeen te houden. Die ontstond toen de Conservatieven, ruim de grootste bij de verkiezingen van 2017, er niet in slaagden een coalitie te vormen. Het vertrouwen van ondernemers in de regering daalde naar het laagste niveau in tien jaar tijd, nadat ze buitenlands bezit van vastgoed aan banden had gelegd en het minimumloon had verhoogd. Haar regering werd bovendien geconfronteerd met grote stakingen van leraren, verplegers en buschauffeurs, die meer loon eisen.

Ook waren er politieke misstappen en schandaaltjes. Zo ontstond er een relletje toen ze een Boeing 757 van de luchtmacht à raison van 50.000 euro voor haar een keer extra op en neer liet vliegen naar een top in de Stille Oceaan, omdat ze niet te lang weg wilde zijn bij haar dochter, die ze borstvoeding gaf.

Dit is niet Nieuw-Zeeland Premier Jacinda Ardern na de aanslagen in Christchurch

Waarden Maar in de eerste verwarrende uren na de aanslagen vrijdag op twee moskeeën in Christchurch toonde Ardern haar kracht. Ze verklaarde dat Nieuw-Zeeland doelwit was geworden “omdat we staan voor diversiteit, vriendelijkheid, mededogen, een thuis voor mensen die onze waarden delen en een vluchthaven voor hen die dat nodig hebben”. De premier voegde eraan toe dat die waarden op geen enkele manier door de aanslagen zullen worden ondermijnd. En toen ze zaterdag, een dag na het bloedbad, afreisde naar Christchurch, gaf ze blijk van diep medeleven met de slachtoffers. Gekleed in het zwart en met een islamitische hoofddoek om ontmoette Ardern leden van de vluchtelingen- en moslimgemeenschap. Ze omhelsde mensen, luisterde naar hen en sprak bemoedigende woorden. “Dit is niet Nieuw-Zeeland”, verzekerde ze. De premier beloofde dat haar regering de uitvaartkosten van slachtoffers zal vergoeden en financiële hulp zal geven aan de nabestaanden. Met betraande ogen zei ze dat het hele land ‘verenigd is in rouw’. Voor velen in Nieuw-Zeeland, zeker op links, sloeg de premier hiermee precies de goede toon aan. “Empathie is altijd een van haar sterke kanten geweest”, aldus David Farrar van het populaire Kiwiblog, dat veel aandacht besteedt aan politiek. “Ardern heeft zo goed als perfect op deze tragedie gereageerd.”

Handig Zelf greep Ardern de crisis na de aanslag gisteren bovendien heel handig aan om een spoedige aanscherping van de wapenwetten aan te kondigen. Iets wat zij al langer wilde, maar waar haar rechts-populistische vicepremier Winston Peters van New Zealand First zich tegen had verzet. Diezelfde Peters stond gisteren naast haar toen ze het plan aankondigde en hij bevestigde er mee in te stemmen: “De realiteit is dat na één uur vrijdagmiddag onze wereld voorgoed is veranderd.” Voor velen in Nieuw-Zeeland, zeker op links, sloeg de premier hiermee precies de goede toon aan. “Empathie is altijd een van haar sterke kanten geweest”, aldus David Farrar van het populaire Kiwiblog, dat veel aandacht besteedt aan politiek. “Ardern heeft zo goed als perfect op deze tragedie gereageerd.” Zelf greep Ardern de crisis maandag bovendien, heel handig, aan om een spoedige aanscherping van de wapenwetgeving aan te kondigen. Iets dat zij al langer wilde, maar waar haar rechts-populistische vicepremier Winston Peters van New Zealand First zich tegen verzette. Diezelfde Peters stond maandag naast haar toen ze het plan aankondigde en hij bevestigde er mee in te stemmen: “De realiteit is dat na 13.00 uur vrijdagmiddag onze wereld voorgoed is veranderd.”

Lees ook:

De regering in Nieuw-Zeeland scherpt wapenwet aan na de aanslag in Christchurch De Nieuw-Zeelandse regering is het eens geworden over het aanscherpen van de wapenwet. Dat heeft premier Jacinda Ardern maandag bekendgemaakt naar aanleiding van de schietpartijen bij twee moskeeën in Christchurch, waarbij vrijdag 50 mensen werden doodgeschoten.