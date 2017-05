De Navo laat Trump in de waan

Europese landen hebben een nieuwe manier gevonden om binnen de Navo met Donald Trump om te gaan. Ze laten de Amerikaanse president in de waan dat dankzij hem de alliantie ineens terrorisme bestrijdt.

In zijn campagne noemde Trump de Navo nog 'achterhaald' omdat zij te weinig aan ter­reur­be­strij­ding deed.

Voorlopig lijkt het te werken. Trump is minder kritisch op de Navo dan voorheen. Toch zullen Europese regeringsleiders op eieren lopen nu Trump vandaag voor een topontmoeting in Brussel is. Hij kan zomaar weer gaan eisen dat ze meer geld aan defensie besteden.

In zijn verkiezingscampagne noemde Trump de Navo nog 'achterhaald' omdat zij te weinig aan terreurbestrijding deed. Aanvankelijk reageerden Europese ministers en diplomaten geërgerd: Trump wist niet waar hij over sprak. Na de aanslagen van 11 september vocht het bondgenootschap een lange oorlog in Afghanistan tegen de Taliban, die een vrijhaven aan terreurgroep Al-Qaida hadden geboden. Bovendien lopen veel operaties tegen terrorisme buiten de Navo om. Een informele coalitie leidt de strijd tegen Islamitische Staat, en in de Sahel neemt Frankrijk het voortouw.

De daadwerkelijke stappen die de Navo de afgelopen maanden heeft gezet, zijn te verwaarlozen.

Concrete wens Enkele maanden na zijn inauguratie is Trump van toon veranderd. Na een gesprek met secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei de president vorige maand dat de Navo zich de kritiek heeft aangetrokken. De alliantie doet dankzij hem nu wel aan terreurbestrijding, en is daarom niet meer achterhaald. De daadwerkelijke stappen die de Navo de afgelopen maanden heeft gezet, zijn te verwaarlozen. De organisatie roemt een analysecentrum voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika in Napels. Het startschot daarvoor werd gegeven tijdens een bezoek van Trump's defensieminister James Mattis aan Brussel in februari. Maar toen was het besluit al maandenlang voorbereid. Het was aanvankelijk ook niet eens bedoeld om de Amerikanen tegemoet te komen, maar vooral een wens van Mediterrane Europese landen. Zij vinden dat de Navo niet alleen Rusland moet afschrikken, maar ook moet kijken naar migratie en terrorisme rond de Middellandse Zee. Tekst loopt door onder de foto. In Brussel werd geprotesteerd tegen het bezoek van Trump. © Photo News Inmiddels hebben de Verenigde Staten wel een concrete wens voor de strijd tegen terrorisme. Trump overweegt enkele duizenden extra militairen naar Afghanistan te sturen om een offensief van de Taliban te stoppen. De Amerikaanse militairen gaan waarschijnlijk de Afghaanse strijdkrachten op het slagveld adviseren. De afgelopen jaren bouwde de Navo zijn aanwezigheid in het land juist af. De overgebleven adviseurs hielpen vooral de legertop bij het plannen van operaties, maar bleven zoveel mogelijk weg van gevechten in het binnenland.

Vage beloften Regeringsleiders zullen vandaag spreken over het Europese aandeel in de troepenopbouw. Defensieministers en generaals kunnen de komende weken dan details uitwerken. In Nederland zei minister Jeanine Hennis vorige maand al dat zij voorstander is van een langere trainingsmissie in Afghanistan. Zo'n eenvoudige oplossing is er niet voor het tweede agendapunt: de relatief lage defensieuitgaven van veel Europese landen. Aan de ene kant zegt Trump dat de bescheiden budgetverhogingen van de afgelopen tijd er kwamen dankzij zijn kritiek. Aan de andere kant vindt de Amerikaanse regering dat zeker Duitsland nog steeds te weinig betaalt. Berlijn antwoordt dat het vanwege hogere uitgaven voor ontwikkelingshulp minder aan defensie hoeft te besteden. Defensieminister James Mattis eiste in februari een concreet stappenplan over jaarlijkse verhogingen van het defensiebudget. Er zal veel Europese landen alles aan gelegen zijn om zich daar niet op vast te leggen, en het te houden bij vage beloften over de langere termijn.

