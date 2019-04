De naderende brexit-deadline zadelt de EU op met een duivels dilemma

Voor de EU is het een keuze tussen twee kwaden, tussen de pest en de cholera: een no-dealbrexit of een lang uitstel, inclusief Britse deelname aan de Europese verkiezingen. Wat het nog erger maakt, is dat het voor de 27 landen niet eens een keuze is: het EU-lichaam moet afwachten of ze van de Britse ziektemakers pest of cholera cadeau krijgen. Als niemand iets doet, wordt het automatisch de pest.

Brussel heeft Londen tot 12 april de tijd gegeven om te zeggen wat het wil. Eigenlijk valt de deadline twee dagen eerder, volgende week woensdag de 10de. De Britse premier May, of haar opvolger, moet dan op een ingelaste EU-top antwoord geven op de vraag die ze in Brussel al talloze malen voor de voeten geworpen heeft gekregen. Inmiddels is die vraag vernauwd tot eerdergenoemde twee ziektes. Als het no deal wordt, is die twee dagen later een feit.

Deelname Europese verkiezingen Wat is voor de EU de minst rampzalige optie? Vermoedelijk nog steeds iets heel anders: intrekking van artikel 50, ofwel definitieve stopzetting van de brexit, ofwel: foutje, bedankt. Die optie is maandagavond in stemming gekomen in het Britse Lagerhuis en met groot verschil verworpen - voor wat het waard is. Meest waarschijnlijk zijn dus no deal of verlenging. “Wij willen geen harde brexit, ook niet per ongeluk”, viel twee weken geleden op te tekenen uit een diplomatieke EU-mond. “Maar we willen ook de bestuurbaarheid van de unie niet in de waagschaal stellen.” Dat laatste houdt verband met een noodgedwongen langere Britse aanwezigheid in Brussel. Daarbij hoort een nog noodgedwongener deelname aan de Europese parlementsverkiezingen. Immers, als het VK de komende maanden nog EU-lid is én geen Europarlementariërs kiest, dreigt de rechtsgeldigheid van alle EU-beslissingen te worden ondermijnd.

Maagzweren Maar een vernederende Britse gang naar de stembus veroorzaakt ook maagzweren in Brussel. Bij een lang brexituitstel is het VK, voor zolang het duurt, volwaardig EU-lid. Het land blijft in alle instituties vertegenwoordigd, mét stemrecht, soms zelfs vetorecht. En dat in een periode dat die instituties belangrijke beslissingen moeten nemen over de komende vijf à zeven jaar. Bij een lang brexit-uitstel is het VK, voor zolang het duurt, volwaardig EU-lid Niet alleen moeten er een nieuwe Europese Commissie komen (ja, inclusief een (tijdelijke?) Brit) en een opvolger voor Donald Tusk als raadsvoorzitter. Er lopen ook onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2021-2027. Als ze kwaad willen, kunnen de Britten zulke processen verzieken, bijvoorbeeld om hun eisen in nieuwe onderhandelingen met Brussel kracht bij te zetten.

Zachtere brexit Ook in ogenschijnlijke huis-tuin-en-keukenkwesties zal de Britse aanwezigheid problematisch zijn. Neem de zich jarenlang voortslepende onderhandelingen over sociale zekerheid, die in Nederland zoveel ophef veroorzaken wegens vermeend uitkeringstoerisme met de WW. De Britten zijn voor. Neutraal stemmen kan in dit soort zaken niet, want een stemonthouding heeft dezelfde uitwerking als een tegenstem. Genoeg beren op de weg dus. Toch lijkt zo’n verlenging vanuit de EU bezien nog altijd minder afschuwelijk dan een no deal. In beide gevallen is een nieuwe, lange zoektocht naar een oplossing van praktische problemen onvermijdelijk. In het eerste geval kan er nog een sprankje hoop zijn op een ultieme uitweg, bijvoorbeeld in de vorm van een zachtere brexit.

