De mist die Rutte creëerde rond de memo-affaire

Eerste bedrijf: De VVD-memo

Voor alles is een plaats en een moment. Dat speelt in de politiek een belangrijke rol. Het huidige kabinet wordt geformeerd aan een lange tafel in de Stadhouderskamer, een fraai gelambriseerde ruimte in de Tweede Kamer. Maar niet alleen aan dit meubelstuk wordt er gesproken. Soms wordt er hardop nagedacht hangend in de vensterbank en een andere keer zitten de onderhandelaars even apart, bilateraal zoals dit heet, op een bank of een fauteuil op hun werkkamer.

Zo loopt op een van de formatiedagen VVD-premier Mark Rutte door de gangen van de Tweede Kamer op weg naar de werkruimte van Alexander Pechtold, voorman van D66. Onder zijn arm heeft hij een VVD-memo, een ‘denkrichting’ recent geschreven door zijn partijgenoot en staatssecretaris Eric Wiebes. Rutte gaat de onderhandelaars van de coalitie-in-wording een voor een af in de hoop om ze in de beslotenheid van een tête-à-tête te overtuigen van het belang van afschaffing van de dividendbelasting.

Wiebes had in de loop van de formatie, op dinsdagochtend 13 juni, al een afspraak met Paul Polman, de bestuursvoorzitter van de Nederlands-Britse multinational Unilever. Volgens de ambtelijke voorbereidingsnotitie zou ‘vermoedelijk aan de orde komen of afschaffing van dividendbelasting wenselijk is’. En ondanks de waarschuwing van ambtenaren van zijn ministerie van financiën dat er betere manieren zijn om Nederland aantrekkelijker te maken voor bedrijven als Unilever, ziet Wiebes wel wat in het verhaal van Polman.

Rutte vraagt begrip: Ik zit zestien jaar in de politiek, en ik maak nog steeds fouten

In ieder geval staat in het ‘Memo belastingontwijking en vestigingsklimaat’ dat Rutte bij zich heeft dat er een ‘zeer wezenlijk risico’ is dat Unilever, Shell en AkzoNobel hun hoofdkantoor in respectievelijk Rotterdam, Den Haag en Amsterdam sluiten. Daarom is zijn suggestie: “Zonder dividendbelasting wordt Nederland een aantrekkelijk vestigingsplaats voor topholdings en beursfondsen.” Want de aandeelhouders van die concerns hoeven immers geen belasting meer te betalen over de winst die zij krijgen uitgekeerd.

Tijdens de onderhandelingen zien financieel specialisten van de partijen notities waarin ambtenaren van het ministerie van financiën concluderen dat het geen goed idee is: het kost jaarlijks 1,4 miljard euro. Het Centraal Planbureau ziet er ook geen heil in. De cijfer-adepten lezen eveneens de opvattingen van medewerkers van het ministerie van economische zaken die stellen dat het wel nuttig is omdat Nederland er internationale bedrijven mee trekt.

Unilever bepleit al langer om te stoppen met dividendbelasting en Polman krijgt Wiebes enthousiast. Wiebes praat met Rutte en die trekt na Pechtold ook Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) over de streep. Er wordt bij alle partijen, behalve de VVD, wel hardop gemopperd en gegromd, maar afschaffing van de dividendbelasting wordt geaccepteerd. Per slot van rekening doet de VVD ook concessies. Zo zijn de liberalen na jarenlang verzet bereid belastingontwijking aan te pakken en blijven de beperkingen voor bonussen van bankiers, opgesteld door het vorige kabinet, intact.

Wat de vier leiders van de beoogde coalitiepartijen zich niet realiseren is dat voor het omstreden besluit een stevige onderbouwing nodig is. Vooral voor maatregelen waarmee je het niet eens bent, zijn stevige argumenten noodzakelijk. Of denken de anderen dat Rutte alle ballen wel gaat vangen?

Als het nieuwe kabinet klaar is, krijgt de Tweede Kamer een map met 1400 stukken over allerlei onderwerpen die tijdens de formatie zijn gepasseerd. Het woord dividendbelasting komt alleen voor in een lobbybrief van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het besluit over de dividendbelasting in de Stadhouderskamer valt zonder één stuk op de langwerpige tafel, zeggen de leiders van de coalitiepartijen. Er is geen notitie, geen memo, niks. Alle gegevens zijn in gesprekken gewisseld, is hun verhaal. Het is voor hen duidelijk.

