De miljoenennota in een blauw rugzakje

Nuh, vmbo-scholier uit Rotterdam, werd in maart door burgemeester Aboutaleb tot mini-minister uitgeroepen, nadat hij een Nationaal Geldexamen had afgelegd. Volgens Aboutaleb had Nuh het beste antwoord gegeven op de vraag waar een minister van financiën met voorrang geld aan moet uitgeven. Nuh koos voor opvangkampen en vluchtelingen, vrede en rust in de stad en voor monumenten.

Vandaag liep hij daarom met Dijsselbloem mee de Tweede Kamer in, om de Prinsjesdag-stukken aan te bieden aan de Kamervoorzitter. “Ik wist eerst niet wie Dijsselbloem was”, gaf hij achteraf toe. “Ik heb het op internet opgezocht.”

Daar vond Nuh dat Dijsselbloem ‘heel belangrijk’ is. “Toen was ik extra trots. Ik ga zeker echt proberen om later ook minister te worden”, zegt hij. Maar eerst moet hij dan zijn diploma halen, en daarna nog wel een stuk of wat diploma’s.

Op school, tegen zijn vrienden uit de brugklas, heeft Nuh gezegd: ‘Ik ben er dinsdag niet, want dan ben ik in Den Haag’. “Ze geloofden me niet”, zegt hij. “Ik heb gezegd: kijk maar op televisie, dan zie je me.”

