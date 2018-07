De methode-Trump: op het oog succesvol, maar besluit blijft uit

De Navo heeft voor het eerst echt kennisgemaakt met de methode-Trump. Bluffen, druk zetten en doen alsof je desnoods wegloopt, zijn volgens de Amerikaanse president en vastgoedmagnaat de sleutel tot succesvolle zakendeals. Zo ging hij vandaag ook te werk op de tweede dag van de Navo-top in Brussel.

De ontmoeting had een onorthodox verloop. Tijdens een ochtendvergadering met de niet-leden Georgië en Oekraïne begon Trump plots weer te klagen dat de Europese bondgenoten en Canada snel flink meer aan defensie moeten besteden. Tijdens het diner van regeringsleiders de avond ervoor had hij ook al scherp uitgehaald.

Bondgenoten onder elkaar

De gemoederen liepen zo hoog op dat secretaris-generaal Jens Stoltenberg ingreep. Hij vroeg de Georgische en Oekraïnse delegaties de zaal te verlaten en maakte er een spoedvergadering voor bondgenoten onder elkaar van. De Afghaanse president, die langs zou komen voor een gesprek over de oorlog in zijn land, moest ook maar even wachten.

Het gerucht deed de ronde dat Trump zelfs gedreigd had zich niet meer met de Navo in te laten, als er niet snel geld op tafel kwam. De Franse president Emmanuel Macron en premier Mark Rutte ontkenden later dat dit dreigement was geuit. Maar Trump zelf wilde het op zijn persconferentie niet ontkrachten.

Het was een geweldige top waar veel is bereikt. Iedereen heeft toegezegd om zijn de­fen­sie­be­gro­ting substantieel te verhogen Donald Trump

De ingelaste discussie verliep naar grote tevredenheid van Trump. Direct erna liet hij in allerijl een persconferentie organiseren om zijn succes uit te venten. “Het was een geweldige top waar veel is bereikt. Iedereen heeft toegezegd om zijn defensiebegroting substantieel te verhogen.”

Daarmee straalt de Navo toch een zekere eenheid uit. Dat is een opsteker ten opzichte van alle doemscenario’s die voorafgaand aan de top de ronde deden: Trump zou ruzie gaan maken over handel of militairen uit Duitsland terugtrekken. Hoe dan ook zou het bondgenootschap een hopeloos verdeelde indruk maken voorafgaand aan de ontmoeting tussen Trump en de Russische president Poetin, maandag.

Trump was nu zichtbaar goed gehumeurd en nam nog een half uur de tijd om vragen te beantwoorden. Die doorspekte hij met positieve opmerkingen over het vaak door hem bekritiseerde Duitsland (“ik waardeer dat land zeer, mijn vader komt er vandaan”) en Schotland (“ik heb er veel onroerend goed”). De president gaf toe dat sommige gesprekken moeizaam waren verlopen. “Maar uiteindelijk viel alles op zijn plaats.”