De meningen zijn verdeeld: is Moorlag nog geloofwaardig?

De PvdA probeerde net de weg omhoog te vinden na de slechte verkiezingsuitslag van maart vorig jaar. Nu zijn de sociaal-democraten pijnlijk verdeeld over het aanblijven van Kamerlid William Moorlag.

Binnenskamers kreeg Moorlag vorige week van het partijbestuur te verstaan dat hij zijn biezen moet pakken. Maar het Kamerlid zet de hakken in de klei. In Groningen, zijn thuisbasis, heeft hij nog veel steun. Jan Willem Nanninga, wethouder in Het Hogeland, schrijft op de website van de partij dat ‘William is veroordeeld op basis van oprispingen op sociale media’. Gert Engelkens, fractievoorzitter in de Groningse provinciale staten, laat in het Dagblad van het Noorden weten dat Moorlag ‘geen eerlijke kans wordt geboden’.

Dat veel Groningers rond het omstreden Kamerlid gaan staan, is tekenend. Bij de laatste verkiezingen scoorde de PvdA ook in deze provincie slecht, maar beter dan elders: 8,3 procent van de stemmen tegen 5,7 landelijk. Moorlag heeft in de provincie een uitgebreid netwerk. Hij was gedeputeerde in Groningen van 2003 tot 2015.

Waar de Groningers Moorlag verdedigen, willen het partijbestuur en de Pv­dA-jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­tie JS van hem af.

Het Groningse Kamerlid is in opspraak omdat de rechter eind december op verzoek van de FNV bepaalde dat hij een ‘schijnconstructie’ opzette. De sociale werkplaats Alescon, waar hij directeur was, huurde arbeidsbeperkte arbeidskrachten in via een door het bedrijf zelf opgezet uitzendbureau. Deze werknemers hadden daardoor te weinig rechten en kregen te weinig loon. Als minister van sociale zaken streed de PvdA juist tegen dit soort structuren.