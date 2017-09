De meeste Nederlanders krijgen maar een mager extraatje

Dat de Nederlanders er dit jaar minder op vooruit gaan dan verwacht komt vooral doordat de inflatie hoger is dan een jaar geleden gedacht. Als ook volgend jaar de inflatie iets hoger uitpakt kan de koopkracht opnieuw lager uitpakken dan verwacht en is de keus aan een volgend kabinet om te repareren of de situatie zo te laten.

Gezonde overheidsfinanciën hebben de voorkeur boven het aanjagen van de koopkracht op korte termijn Raad van State

De Nederlandse economie groeit dit jaar 3,3 procent en volgend jaar naar verwachting 2,5 procent. Dat in aanmerking genomen is de toename van de koopkracht van dit jaar 0,3 procent en volgend jaar 0,6 procent mager. De vakbonden kondigden maandag looneisen aan van 3 procent en meer om het verschil bij te spijkeren.

Gezonde overheidsfinanciën Onder andere Jeroen Dijsselbloem, minister van financiën, en Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, bepleiten eerder stevige loonsverhogingen. VVD-premier Mark Rutte sloot zich daar bij aan. Hogere lonen gaan overigens ook weer leiden tot hogere uitkeringen en dus meer kosten voor de schatkist. Pas op, meent de Raad van State: gezonde overheidsfinanciën waarmee toekomstige uitgaven veiliggesteld worden, hebben de voorkeur boven het aanjagen van de koopkracht op korte termijn. Het kabinet van VVD en PvdA trekt 425 miljoen euro uit om de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te repareren. Volgens de berekeningen van augustus zouden zij volgend jaar minder geld te besteden hebben. Vooral door een hogere zorgtoeslag, een hogere ouderenkorting en extra geld voor het kindgebonden budget stijgt de koopkracht toch, al is dat niet meer dan gemiddeld 0,3 tot 0,6 procent. Lees hier meer over Prinsjesdag en de Miljoenennota

